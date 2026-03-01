Израиль атакует территорию Ливана

Израиль начал удары по объектам по всему Ливану. Сообщается о ликвидации одного из ключевых командиров "Хезболлы" и других высокопоставленных представителей движения в Бейруте.

Также в результате атак погибли не менее 20 человек, 50 пострадали. На юге страны в результате попадания в жилой дом не стало 7 человек одной семьи. На фоне эскалации образовательные учреждения Ливана отменили занятия.

В ЦАХАЛ заявляют: "Хезболла" ранее открыла огонь по еврейскому государству, и армия не позволит угрожать стране и жителям северных районов. Там также призывают жителей населенных пунктов на юге и востоке Ливана эвакуироваться.