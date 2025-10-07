3.68 BYN
3.04 BYN
3.55 BYN
Израиль и ХАМАС начали второй раунд непрямых переговоров в Египте
В Египте начался второй день непрямых переговоров между Израилем и движением ХАМАС. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на BBC.
Перед началом второго переговорного дня министр иностранных дел Египта заявил, что переговоры в Шарм-эш-Шейхе будут сосредоточены на создании механизма безопасности для вывода израильских войск из сектора Газа и обеспечении беспрепятственного гуманитарного доступа в Газу по каналам ООН. Он добавил, что целью переговоров является достижение решения о создании двух государств, а также прекращение войны и голода.
Высокопоставленный палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров по мирному плану в Египте, заявил, что вчерашние переговоры были "позитивными", первый раунд длился около четырех с половиной часов.
Между тем израильтяне сегодня собираются на памятные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине атак ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которых погибло около 1,2 тыс. человек и 251 был взят в заложники. Одновременно с этим в Иерусалиме десятки людей присоединились к маршу с требованием вернуть заложников.
Как пишет BBC, израильские бомбардировки города Газа продолжаются, несмотря на проходящие в Египте переговоры. По словам очевидцев, с раннего утра 7 октября Израиль начал интенсивно обстреливать территорию Газы, в частности кварталы Таль-эль-Хава, Рималь, Шейх-Радван, Наср и Нафак в городе Газа. В своем последнем отчете Министерство здравоохранения Газы сообщило, что число погибших с момента начала Израилем военной кампании в ответ на нападение ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года возросло до 67 173 человек. По данным ведомства, 25 из 38 больниц больше не могут функционировать, а оставшиеся 13 работают частично "в сложных условиях".