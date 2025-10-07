Израиль и ХАМАС начали второй раунд непрямых переговоров в Египте

AP Photo news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae2cfae5-5a04-4fd6-aa75-d3f696f3d550/conversions/5dbc4db8-300e-4036-8fec-21bfb5b18d9e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae2cfae5-5a04-4fd6-aa75-d3f696f3d550/conversions/5dbc4db8-300e-4036-8fec-21bfb5b18d9e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae2cfae5-5a04-4fd6-aa75-d3f696f3d550/conversions/5dbc4db8-300e-4036-8fec-21bfb5b18d9e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae2cfae5-5a04-4fd6-aa75-d3f696f3d550/conversions/5dbc4db8-300e-4036-8fec-21bfb5b18d9e-xl-___webp_1920.webp 1920w AP Photo

В Египте начался второй день непрямых переговоров между Израилем и движением ХАМАС. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на BBC.

Перед началом второго переговорного дня министр иностранных дел Египта заявил, что переговоры в Шарм-эш-Шейхе будут сосредоточены на создании механизма безопасности для вывода израильских войск из сектора Газа и обеспечении беспрепятственного гуманитарного доступа в Газу по каналам ООН. Он добавил, что целью переговоров является достижение решения о создании двух государств, а также прекращение войны и голода.

Высокопоставленный палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров по мирному плану в Египте, заявил, что вчерашние переговоры были "позитивными", первый раунд длился около четырех с половиной часов.

Между тем израильтяне сегодня собираются на памятные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине атак ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которых погибло около 1,2 тыс. человек и 251 был взят в заложники. Одновременно с этим в Иерусалиме десятки людей присоединились к маршу с требованием вернуть заложников.