Израиль и ХАМАС завершают согласование условий прекращения огня

Как сообщают информагентства, в Катаре завершаются переговоры через посредников между Израилем и ХАМАС. По всем приметам, соглашение о прекращении огня могут заключить в любой момент.

Предполагается, что будут освобождены 33 заложника-еврея, в ответ Тель-Авив выпустит из тюрем тысячу арабов. На границе с Газой уже стоят в ожидании египетские инженерные и медицинские команды - они должны выдвинуться на спасение палестинцев, которые уже много месяцев живут в условиях гуманитарной катастрофы. Все это не мешает ЦАХАЛ продолжать интенсивно бомбить арабские города.