3.75 BYN
2.84 BYN
3.32 BYN
Израиль и Ливан при посредничестве США проведут прямые переговоры
Ливан и Израиль намерены продолжить прямые переговоры при посредничестве США, соответствующая договоренность была достигнута по итогам трехсторонней встречи в Госдепартаменте.
Американская сторона подчеркнула, что поддерживает продолжение диалога и рассчитывает на заключение всеобъемлющего мирного соглашения. В Вашингтоне также отметили, что потенциальный прогресс может открыть путь к масштабной помощи в восстановлении Ливана и экономическому развитию региона.
Посол Израиля в США заявил, что консультации прошли настолько хорошо, насколько это было возможно. В свою очередь представитель Ливана сообщила, что дискуссии были действительно продуктивными. Однако до сих пор неясно, собирается ли Тель-Авив прекратить атаки на Ливан.
Прямые ливано-израильские переговоры состоялись впервые с 1993 года.