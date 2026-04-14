Израиль и Ливан при посредничестве США проведут прямые переговоры

Ливан и Израиль намерены продолжить прямые переговоры при посредничестве США, соответствующая договоренность была достигнута по итогам трехсторонней встречи в Госдепартаменте.

Американская сторона подчеркнула, что поддерживает продолжение диалога и рассчитывает на заключение всеобъемлющего мирного соглашения. В Вашингтоне также отметили, что потенциальный прогресс может открыть путь к масштабной помощи в восстановлении Ливана и экономическому развитию региона.

Посол Израиля в США заявил, что консультации прошли настолько хорошо, насколько это было возможно. В свою очередь представитель Ливана сообщила, что дискуссии были действительно продуктивными. Однако до сих пор неясно, собирается ли Тель-Авив прекратить атаки на Ливан.