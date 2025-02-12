3.48 RUB
3.36 USD
3.47 EUR
ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Израиль может возобновить бои в Газе, если ХАМАС не отпустит заложников до 15 февраля
Израиль с новой силой может возобновить бои в секторе Газа уже 15 февраля. Об этом заявил премьер Нетаньяху.
Причина возможного прекращения перемирия - передача заложников. Если ХАМАС к полудню 15 февраля не отпустит пленников, Израиль возобновит интенсивные боевые действия до окончательного разгрома группировки, отметил Нетаньяху.
Напомним, накануне ХАМАС принял решение отложить освобождение заложников из-за неисполнения Израилем условий соглашения о прекращении огня.
Фото ТАСС