Израиль начал наступательную операцию в Ливане: за сутки погибли более 60 человек

Израиль развернул еще один наступательный фронт в Ливане. На фоне масштабного регионального конфликта ситуация стремительно развивается: в результате ударов только за последние сутки погибли десятки человек.

Продолжаются израильские удары по всему Ливану, больше всего, конечно, пострадал юг Ливана, там зафиксированы очень большие разрушения по всем регионам. На втором месте идет южный пригород Бейрута, где наносятся большие удары именно ночью: в ночь на 5 марта произошли десятки ударов по южной части города.

По информации Минздрава Ливана, уже погибло более 60 человек и более 350 человек получили ранения, большинство из них это гражданские лица. Правительство создало кризисный штаб и пытается переселить беженцев.

Говорится также о сотнях тысяч людей, которые бросили свои дома из юга, из южного пригорода Бейрута и из долины Бекаа, это большая проблема. Пытаются заселить людей в государственных школах, но, как известно, их очень мало в Ливане, потому что образовательная система больше всего настраивается на частные школы, а частные школы не пускают никого.

На политической арене проблема тоже большая, именно после того, как правительство приняло решение отнять у "Хезболлы" оружие любыми способами и путями и считать, что его военные действия запрещены на этой стороне.