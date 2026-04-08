Израиль осуществил крупнейшую серию ударов по Ливану: более 80 человек убитых, 200 раненых
Автор:Редакция news.by
Ближний Восток вновь полыхает. По последним данным, в результате ракетной атаки Израиля на Бейрут более 80 человек убитых и 200 раненых.
ЦАХАЛ проводит самую масштабную с начала нынешней эскалации серию ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане. Удар был направлен более чем на сотню командных центров и военных объектов.
Премьер Ливана заявил о том, что правительство активизировало дипломатические каналы с целью добиться прекращения огня с Израилем на фоне двухнедельного перемирия между США и Ираном.
Премьер также подчеркнул, что никто не ведет переговоры от имени Ливана, кроме самого ливанского государства через его конституционные институты, защищающие суверенитет и интересы народа.