Израиль осуществил крупнейшую серию ударов по Ливану: более 80 человек убитых, 200 раненых

Ближний Восток вновь полыхает. По последним данным, в результате ракетной атаки Израиля на Бейрут более 80 человек убитых и 200 раненых.

ЦАХАЛ проводит самую масштабную с начала нынешней эскалации серию ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане. Удар был направлен более чем на сотню командных центров и военных объектов.

Ракетная атака Израиля на Бейрут
Премьер Ливана заявил о том, что правительство активизировало дипломатические каналы с целью добиться прекращения огня с Израилем на фоне двухнедельного перемирия между США и Ираном.

Премьер также подчеркнул, что никто не ведет переговоры от имени Ливана, кроме самого ливанского государства через его конституционные институты, защищающие суверенитет и интересы народа.

