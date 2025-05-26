Израиль отверг предложение ХАМАС об обмене пленными и прекращении огня

Власти Израиля полностью отвергли представленное ХАМАС предложение об обмене пленными и прекращении огня. В Тель-Авиве его сравнили с актом капитуляции.

На этом фоне ЦАХАЛ готовят к масштабной военной операции и длительному конфликту. Израильское правительство одобрило мобилизацию до 450 тыс. резервистов.

Действия Тель-Авива вызывают осуждение даже у его главных европейских партнеров. Немецкий канцлер Мерц заявил, что больше не понимает, что делает ЦАХАЛ в секторе Газа, а страдания гражданского населения больше не могут быть оправданы борьбой с терроризмом ХАМАС.