Израиль считает путь бесконечной войны тупиковым

В свою очередь, ранним утром 23 июня Израиль атаковал 6 иранских аэродромов и склад ракет в Керманшахе. Поступили сообщения об ударах по Тегерану, где взрывы прогремели рядом со штаб-квартирой общества Красного Полумесяца.

Что касается ударов США 22 июня по персидским ядерным объектам, то, по данным американских СМИ, Иран благополучно вывез обогащенный уран за несколько дней до бомбардировки. С точки зрения уничтожения атомной программы персов удары сверхмощными бомбами оказались малоэффективны, хотя воронка, оставленная самой мощной неядерной бомбой, действительно ужасает.

Конфликт на Ближнем Востоке зашел в тупик. У сторон нет ресурсов для дальнейшей эскалации, а США полноценными участниками войны становиться не хотят. И вот 13-й израильский канал цитирует высокопоставленных чиновников своей страны, которые заявляют: "Мы хотели бы, чтобы война завершилась в ближайшие дни". Это можно расценивать как первый сигнал Тегерану о том, что Израиль явно считает путь бесконечной войны тупиковым и готов к ее завершению.