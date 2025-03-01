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Израиль согласился продлить режим прекращения огня в секторе Газа на период пасхальных праздников
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32025-03-02T06:49:54.000000Z00
Израиль согласился на предложение США продлить режим прекращения огня в секторе Газа на период Рамадана и Песаха.
Предполагается, в первый день продленного режима освободят половину заложников, остальных - после постоянного прекращения огня. В движении ХАМАС пока не дали согласия на реализацию плана.
Тем временем в секторе Газа после годового перерыва возобновились занятия в школах. За парты вернулись сотни детей. Ситуация в сфере образования остается сложной - в регионе разрушено более 85 % школ. Чтобы дети могли продолжить обучение, власти привлекают волонтеров и открывают временные классы в лагерях беженцев.