Израиль согласился продлить режим прекращения огня в секторе Газа на период пасхальных праздников

Израиль согласился на предложение США продлить режим прекращения огня в секторе Газа на период Рамадана и Песаха.

Предполагается, в первый день продленного режима освободят половину заложников, остальных - после постоянного прекращения огня. В движении ХАМАС пока не дали согласия на реализацию плана.