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Израиль согласился продлить режим прекращения огня в секторе Газа на период пасхальных праздников

Израиль согласился на предложение США продлить режим прекращения огня в секторе Газа на период Рамадана и Песаха.

Предполагается, в первый день продленного режима освободят половину заложников, остальных - после постоянного прекращения огня. В движении ХАМАС пока не дали согласия на реализацию плана.

Тем временем в секторе Газа после годового перерыва возобновились занятия в школах. За парты вернулись сотни детей. Ситуация в сфере образования остается сложной - в регионе разрушено более 85 % школ. Чтобы дети могли продолжить обучение, власти привлекают волонтеров и открывают временные классы в лагерях беженцев.

сектор ГазаИзраиль