Израиль ударил по штаб-квартире иранского государственного телевидения

Израиль атаковал штаб-квартиру телерадиокомпании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) - основного иранского вещателя. Об этом говорится в заявлении государственной компании.

Департамент по связям с общественностью IRIB предупредил о возможных перебоях в работе радио и телевидения. Момент атаки был запечатлен в прямом эфире. После удара вещание IRIB ненадолго остановилось.