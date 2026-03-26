Израиль занял 8 населенных пунктов на юге Ливана

Тель-Авив наращивает интенсивность военной кампании в Ливане. По сообщениям СМИ, армия Израиля заняла 8 населенных пунктов на юге Ливана, продвинувшись на 5 км вглубь.

В свою очередь "Хезболла" заявила, что за сутки провела 87 боевых операций против еврейского государства. Организация подчеркнула, что ее целями были военные объекты. В частности, атаковано здание Минобороны Израиля в Тель-Авиве, а также казармы вблизи города, принадлежащие военной разведке.