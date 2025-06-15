Израильская армия атаковала в Иране более 250 целей

Израильская армия нанесла удары по более чем 250 целям в Иране. Такие данные назвал на брифинге официальный представитель армии Израиля Эфи Дефрин, сообщает ТАСС.

По словам официального представителя, на данный момент были атакованы более 250 целей и свыше 720 компонентов военной инфраструктуры. "И в эти часы мы продолжаем атаковать десятки целей в Тегеране", - сообщил он.

Вместе с тем в ночь на 15 июня ЦАХАЛ зафиксировал запуск 60 ракет и БПЛА из Ирана и Йемена. Эфи Дефрин отметил, что атака была одновременной. Это ракеты класса "земля-земля" и десятки беспилотников. "Они были выпущены напрямую с территории Ирана и Йемена в направлении городов и поселков в израильском тылу", - обозначил он.