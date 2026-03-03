3.75 BYN
Израильская армия вошла в Ливан
Автор:Редакция news.by
Военный конфликт на Ближнем Востоке расширяет географию. Армия Израиля вошла в южный Ливан и закрепилась на позициях для усиления обороны.
В армейской пресс-службе уточнили, что эти действия не являются частью операции "Рык льва" против Ирана - это тактика против "Хезболлы".
В свою очередь, "Хезболла" заявила о проведении крупной ракетной атаки по базе Нафах на Голанских высотах. Целью стал штаб 210-й израильской дивизии "Ха-Башан", расположенный на базе.