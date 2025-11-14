Изъятие пиротехники, штрафы и аресты: Польша феерично отметила День независимости

Зафиксирован 91 случай. У задержанных изъяли свыше 800 пиротехнических изделий. Кроме того, полиция опубликовала фото людей, которые, несмотря на запрет, зажигали фаеры и петарды. Их личности устанавливаются. Всем нарушителям грозит крупный штраф или арест до 14 суток.

Достанется, похоже, и депутату "Конфедерации" Славомиру Ментцену. Он сам выложил фото, где держит горящую ракету. Теперь полиция собирает доказательства, после этого документы направят в прокуратуру, а затем в сейм, который может лишить его иммунитета.