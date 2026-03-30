Как операция США в Иране стала кладбищем американской империи

Конфликт в Персидском заливе окончательно уничтожил имидж военной машины США.

Авианосец "Палубная звезда смерти" показал свою полную несостоятельность - иранцев не получилось запугать распиаренной машиной смерти, а для современных долгосрочных конфликтов дорогая игрушка не подходит. Не одна из десятков озвученных целей так и не была выполнена. Правящий режим в Иране остается у власти и держит ситуацию под контролем, несмотря на убийство военно-политических лидеров и нанесенный экономический ущерб.

Роберт Пейп, профессор политологии Чикагского университета:

"Они понимают, что мы не можем победить их, но мы можем напасть и разбомбить их. Могли бы даже пригрозить убить все 92 млн человек, что является угрозой цивилизации со стороны президента США Дональда Трампа. И суть в том, что мы не можем добраться до последних 10-20 % БПЛА и ракет. Иранцы всегда знали свою уязвимость, поэтому не просто глубоко зарывают свои промышленные установки по обогащению урана, а тщательно прячут свои арсеналы беспилотников и ракет. Несмотря на использование против них огромного количества авиации и технического превосходства, мы не можем остановить их атаки беспилотниками на корабли в Ормузском проливе".

Роберт Пейп

США впервые не смогли выполнить политические задачи военным путем, а ведь это основной инструмент, десятилетиями использовавшийся как аргумент во внешней политике. Именно армия США обеспечивала всеобъемлющее доминирование доллара в мировой торговле, а теперь все знают, что США можно противостоять в военной сфере и отстаивать свои национальные интересы. Иран стал кладбищем империи.

Трейдер, технический аналитик Фрэнсис Хант заявил, что Америка - отступающий гегемон, не желающий выглядеть как отступающий гегемон, поэтому США теперь участвуют в войне в Иране. "Они столкнулись с Венесуэлой. Я часто привожу в пример аналогию со стареющим бодибилдером, который в молодости был задирой и агрессивным парнем, а теперь он пьяный в пабе, ему уже 55 лет, который много лет принимал стероиды и не следил за питанием. Он еще силен, но его мощь угасает. Все смотрят на него, а он размахивает кулаками, провоцирует людей и нарывается на драку. Так рушатся империи. Они не уходят с достоинством. Думаю, для нас все кончено. Мы уйдем тихо. На самом деле это исключение, а не норма. Империи терпят крах с треском. Они до последнего сопротивляются, пока не погаснет свет. Их нужно убить, ведь они правили мечом и умрут с мечом в руках", - привел пример эксперт.

Печатный станок тоже закипает - 1 млрд долларов в сутки стоила Пентагону военная операция против Ирана. В итоге за 40 дней в Персидском заливе израсходован практически годовой бюджет Румынии. Если раньше США могли в любой кризисной ситуации просто расширить долговые обязательства, то теперь желающих скупать облигации практически нет. От них спешно избавляются. Не гуманизм и дипломатия, а именно непреодолимые обстоятельства вынудили Белый дом идти на перемирие и садиться за стол переговоров.

Мохаммад Маранди, профессор Тегеранского университета:

"Я думаю, все совершенно ясно. Американцы говорили об иранских активах и о всеобъемлющем прекращении огня во всем регионе. Израильский режим упорно препятствует этому. Таким образом, либо Соединенные Штаты не контролируют израильский режим, либо израильский режим контролирует Вашингтон (если это так, то зачем нам вести переговоры?), либо Штаты не хотят выполнять свои обязательства, тогда опять же, зачем нам вести переговоры? Если Америка хочет вести диалог, тогда должно быть достигнуто прекращение огня".

Договориться не получается, и это абсолютно закономерно. Тегеран обладает сильными позициями и не готов идти на компромиссы без практических гарантий. Пустые обещания американских политиков уже давно изучены, а выводы сделаны. Тем более представители Белого дома, испытывая фантомные боли американского величия, пытаются добиться за столом переговоров того, чего не смогли получить с помощью военного вторжения.

"Оставлять Иран в его нынешнем положении - однозначный стратегический провал, не говоря уже об экономических издержках. Но сложно заставить иранцев отказаться от того, что они сейчас контролируют, просто отправив к ним вице-президента в надежде, что он, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер смогут очаровать иранцев. Иранцы известны как сложные и упорные переговорщики. Я не вижу причин, по которым они согласятся на то, на что намекнул президент Трамп - на своего рода совместное предприятие, в котором США и, возможно, другие страны получат долю от сборов за проход судов через пролив", - считает профессор в Гарвардском университете Нил Фергюсон.

США запустили трансформацию всего Ближнего Востока. Иран имеет все шансы сформировать свой макрорегион и стать новым глобальным игроком. Контроль над логистическим маршрутом через Ормузский пролив и пошлины за перевозку нефти с каждого танкера позволят Тегерану восстановить экономику и инвестировать в развитие передовых направлений. К тому же теперь Иран уже точно не обременен международными обязательствами и сможет в кратчайшие сроки произвести оружие, которое позволит в полной мере гарантировать национальную безопасность.