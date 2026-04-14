3.75 BYN
2.84 BYN
3.32 BYN
Поляки заговорили о Polexit после загоревшегося Папского креста в Страстную пятницу
Совпадение или некий знак свыше, сказать сложно, но в Варшаве прямо во время богослужения в Страстную пятницу вспыхнул Папский крест. Для поляков это знаковое место - в 1979 году Папа Римский произнес там историческую фразу: "Да сойдет Дух Твой и обновит обличие земли".
И вот польские политики вновь заговорили о выходе из Евросоюза. В Варшаве крайне скептически относятся к стремлению Брюсселя сконцентрировать все рычаги власти в своих руках. Польша со своими политическими амбициями не готова стать одним из многих штатов коллективной Европы. Правые консерваторы считают Евросоюз провалившимся экспериментом и ностальгируют по Европейскому объединению угля и стали без политической надстройки. Заместитель председателя партии "Право и справедливость" Матеуш Моравецкий вообще прогнозирует крах Евросоюза. Возможно, именно по нему уже горят кресты.
Матеуш Моравецкий:
"ЕС на данном этапе является неудавшимся экспериментом, но до определенного момента это был очень хороший эксперимент. Все пошло не так, когда Европейское экономическое сообщество превратилось в Европейский союз. ЕС, расширяя свои полномочия, вторгался в сферу влияния государств - членов. Он отбирал у них прерогативы независимых государств, а когда Европейское экономическое сообщество занималось экономическими вопросами (свободой предоставления услуг, передвижения товаров, капитала и людей), это был хороший институт".
По словам заместителя председателя партии, сообщество неплохо справлялось с устранением множества барьеров между странами и участницами, однако позже он стал идеологизированным, начал продвигать гендерную и миграционную повестку, повестку "зеленого" курса, навязывая странам - участницам, суверенным государствам, власть и волю Брюсселя. "И это очень неправильный путь. Так что либо ЕС продолжит идти по этому пути в никуда, либо через 10-15 лет может развалиться из-за своих ошибок", - добавил политик.
