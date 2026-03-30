Закрытие Ормузского пролива, или Как узкий перешеек посадил весь мир на топливную диету

Ормузский пролив до недавнего времени знали разве что моряки да политологи. Сегодня географическая локация известна едва ли не каждой домохозяйке.

Транспортный коридор зачастую называют кровеносной системой мировой экономики. Длина пролива составляет 167 км, а в самом узком месте - всего 33 км. До блокировки через него проходили ежедневно примерно 250 судов, которые перевозили 20 млн баррелей сырой нефти в сутки, или четверть всего мирового оборота "черного" золота и 20 % природного газа. Глубина пролива достигает 229 м, поэтому даже здесь могут проходить даже крупные супертанкеры и газовозы, критически важные для глобальной энергетики.

Факт 89 % нефти, проходящей через Ормузский пролив, поступает в страны Азии. Туда же - еще 83 % СПГ.

В Германии цена за 1 л бензина превысила в моменте 2,5 евро. Дизель стоит больше двух евро. Немцы даже познакомились с таким явлением, как "топливный туризм". А министр экономики Германии Катерина Райхе заявила о грозящей стране нехватке топлива, инфляции и многомиллиардными потерями в экономике. Поляки отвечают гостеприимно. На заправках ввели ограничение - 20 л на продажу в канистры. Кстати, сами поляки устремились за бензином в Словакию, но и там уже перекрыли лазейку - на 30 дней установили двойное ценообразование на дизельное топливо на заправках, чтобы соседи не вывезли все подчистую.

В середине марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что только первые 10 дней войны на Ближнем Востоке обошлись ЕС в 3 млрд евро - столько пришлось доставать из запасов дабы спасти топливный рынок от коллапса.

Транспортный коллапс маячит и в Латвии. Ассоциация развития лицензированных пассажирских коммерческих перевозчиков пригрозила устроить забастовку, если правительство не разработает план по смягчению цен на топливо. В Сейме Литвы предупредили о стагнации промышленности и росту безработицы. В Эстонии ситуация тоже выглядит тревожно. Эстонские фермеры отказываются от посева зерна из-за резкого роста цен на удобрения.

Аграриям Великобритании тоже, видимо, придется несладко. Тут даже если и есть деньги, все равно не купить нужного. Власти начали вводить ограничения на продажу топлива владельцам сельскохозяйственной техники, пишет The Daily Telegraph.

Мир охватывает энергетический кризис, и, похоже, это только начало. Ограничения и лимиты вводят многие страны. Словения стала первой в ЕС, кто решился на нормирование потребления топлива.

Что уж говорить, если тучи нависли над самими американцами. Ценник на заправках подскочил вверх и поездка на авто бьет по кошельку все сильнее. Компания Chevron предупредила, что Калифорнию ждет топливный кризис и даже призывает ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе.

Штаты, считающиеся "страной автомобилей", крайне болезненно восприняли рост цен на бензин. Цены на американских заправках превысили барьер в 4 доллара за галлон. Ряд аналитиков даже называют его "кровью электората". Растут протестные настроения в Калифорнии, Вашингтоне и даже на Гавайях - там галлон превысил стоимость в 5 долларов.

Конфликт на Ближнем Востоке взбудоражил буквально всю планету. В Египте уже введены графики ограничения электроэнергии и сокращена работа бизнеса.

На Шри-Ланке ввели четырехдневную рабочую неделю, параллельно госслужащим рекомендовано отказаться от пользования личными авто. С 19 марта в стране также действует система распределения бензина для автомобилей по их регистрационным номерам. Меры экономии также предусматривают временное отключение уличного освещения в районах, которые не требуют повышенного уровня безопасности.

В Пакистане часть госслужащих переведена на удаленную работу, а школы временно закрыты.

В Таиланде правительство призвало граждан экономить электроэнергию, работать из дома и также не пользоваться лифтами. Если ситуация не улучшится, заправки начнут закрываться после 22:00.

На Филиппинах, где 96 % нефти поставляется с Ближнего Востока, для госслужащих вводят четырехдневную рабочую неделю. Страна первой в мире ввела чрезвычайное положение в связи с острой нехваткой нефтепродуктов. Также государство готовится приостановить перелеты из-за нехватки авиатоплива, уменьшить число рейсов планируют и во Вьетнаме.

Правительство Лаоса приняло схожие меры - в стране министерствам поручено экономить средства и сокращать количество очных встреч для снижения спроса на транспорт, а вьетнамским гражданам одновременно с удаленкой порекомендовали преодолевать короткие дистанции на велосипедах.

В Южной Корее также придется ездить по расписанию. Власти усилили ограничения на использование машин. В Австралии горючего на заправках просто нет. Самым частым преступлением в стране стала кража бензина из припаркованных автомобилей.

В Индии очереди на заправках увеличиваются с каждым часом. Пишут о том, что запасов топлива в стране осталось всего на несколько дней, и водители массово штурмуют местные АЗС и дерутся за каждый литр.

Власти Новой Зеландии нашли самый гуманный антикризисный способ. Здесь введут временные выплаты семьям из-за роста цен на бензин по 30 долларов в неделю, а вот в ЕС денег нет, но там предлагают держаться. Министр энергетики Дании Ларс Огор призвал граждан не садиться за руль без крайней необходимости.

В Молдове сокращают общественный транспорт, а авиакомпании спускаются с небес на землю.

Вот так узкий перешеек в виде Ормузского пролива меняет мир прямо сейчас. США пытаются сбить цену на нефть и газ, вбрасывая на рынок свои резервы, но эти меры, как аспирин при аппендиците - снимают симптом, но не лечат болезнь. И пока пролив остается закрытым, мир будет сидеть на топливной диете, при этом длительная блокировка грозит крупнейшим энергетическим кризисом в истории.