Как в США пытаются предотвратить банкротство - в "Таблице Менделевой"

После возвращения в Белый дом Дональда Трампа сокращения в США коснулись тысяч человек. Как Вашингтон пытается сократить дефицит бюджета?

Чистка госаппарата США и скелеты из шкафа прежней администрации. Дыры в бюджете пытаются залатать с помощью увольнений. Ликвидация USAID, нелепые траты Байдена и обвинения спасателей в коррупции. Как в США пытаются предотвратить банкротство?

"Вы уволены" - фраза, которую американцы после вступления в должность президента Дональда Трампа слышат все чаще.

Добровольно-принудительно. Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться по собственному желанию. Тем, кто согласился покинуть место работы до 14 марта, выплатят 25 тыс. долларов. Внутреннее расследование настигло Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (аналог МЧС). Его обвиняют в неэффективности и коррупции. Так, одну из сотрудниц уволили из-за того, что та дала указание не оказывать помощь сторонникам Трампа, пострадавшим от урагана "Хелен".

Верн Бьюкенен, член Палаты представителей США от Флориды:

"После того как ураганы один за другим опустошили Флориду и оставили многих в нашем районе ни с чем, непостижимо, что спасатели FEMA игнорировали нуждающихся. FEMA несет ответственность за то, чтобы служить каждому американцу в равной степени, независимо от его политических взглядов".

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Не обошла гроза увольнений и метеослужбу США. Там руководство планирует сократить свыше тысячи человек. К настоящему моменту работу уже потеряли почти полторы тысячи. В Министерстве образования объявили, что из более чем 4 тыс. работников останутся менее 2 200. Под сокращение попадают почти 50 % сотрудников. Министр образования убеждена: это лишь первый шаг на пути к достижению цели Трампом.

Сара Ньюман, бывший сотрудник Министерства образования США:

"Сейчас очень неспокойное время, и я, знаете, не думаю, что кто-то уверен в том, что это не окажет дальнейшего влияния на предоставление грантов".

Дело в том, что раньше демократы через Министерство образования навязывали расово-гендерную повестку в образовании. Университеты лишают грантов. С "феминизмом", "неравенством", "гендером" и "антирасизмом" тоже покончено. Эти термины убирают из официальных публикаций. Американские органы власти стали переписывать тексты на своих сайтах и в документах, вычищая из них определенные слова и словосочетания. Журналисты The New York Times выявили таких 197.

Уволены сотни чиновников, сотрудников Совета нацбезопасности и Госдепа, который, к слову, планирует закрыть дипломатические представительства и уволить сотрудников за рубежом. Это, конечно же, отразится на распространении влияния США в мире. Впрочем, изменения во внешней политике неизбежны, как минимум, из-за ликвидации USAID. Вашингтон официально закрывает 83 % программ агентства. Уволенные активисты провели лежачую акцию протеста - не помогло.

Теперь глобальный спрут "мягкой силы" пытается замести следы своей псевдогуманитарной помощи и бурной деятельности в сфере отмывания денег. Руководство USAID поручило оставшимся сотрудникам уничтожить документы.

Бумажные улики было приказано не только измельчить, но и в случае, если шредер с таким объемом не справится, сжечь. Вот только в пресс-службе Белого дома отметили, что эти документы имеются в электронном формате в засекреченных правительственных системах.

Уволенные обвиняют в своем новом статусе Илона Маска, так как происходящее является частью программы по сокращению численности федеральных служащих США, инициированной Департаментом эффективности госуправления Белого дома, руководителем которого и является Маск. Однако Трамп специально собрал журналистов, чтобы высказаться в поддержку миллиардера и пообещал купить Tesla в гараж Белого дома.

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Дональд Трамп, президент США:

"Я покупаю. Плохие новости: мне нельзя водить. Я не водил автомобили давно, хотя мне это нравится. Но они будут в Белом доме, я позволю своим сотрудникам ими пользоваться".

С помощью массовых сокращений в США пытаются решить серьезную проблему с бюджетным дефицитом.

Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома:

"Повторяю, в последние 4 года мы видели, что администрация Байдена транжирила деньги как пьяные матросы!"