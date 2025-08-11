3.72 BYN
Кандидат в президенты Колумбии, на которого было совершено покушение, умер в больнице
Автор:Редакция news.by
Кандидат в президенты Колумбии, сенатор Мигель Урибе Турбай, которому выстрелили в голову прямо во время митинга 8 июня, скончался в больнице. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на семью политика.
Урибе Турбай перенес несколько операций после нападения, однако спасти его не удалось. 39-летний сенатор скончался рано утром 11 августа после двух месяцев, проведенных в реанимации.
Покушение на Урибе Турбая произошло в столице Колумбии во время его участия в предвыборном мероприятии 8 июня. Политик получил огнестрельное ранение в голову. Власти заявили, что стрелявший был задержан. Как позднее сообщили СМИ, нападение на кандидата в президенты совершил 15-летний подросток.