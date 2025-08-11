Кандидат в президенты Колумбии, на которого было совершено покушение, умер в больнице

Мигель Урибе Турбай / Фото Getty Images news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db37d7e5-9c6e-4898-9293-587d56afd794/conversions/7f8eedd0-d94b-42ce-83f0-02c2ea8aa26a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db37d7e5-9c6e-4898-9293-587d56afd794/conversions/7f8eedd0-d94b-42ce-83f0-02c2ea8aa26a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db37d7e5-9c6e-4898-9293-587d56afd794/conversions/7f8eedd0-d94b-42ce-83f0-02c2ea8aa26a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db37d7e5-9c6e-4898-9293-587d56afd794/conversions/7f8eedd0-d94b-42ce-83f0-02c2ea8aa26a-xl-___webp_1920.webp 1920w Мигель Урибе Турбай / Фото Getty Images

Кандидат в президенты Колумбии, сенатор Мигель Урибе Турбай, которому выстрелили в голову прямо во время митинга 8 июня, скончался в больнице. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на семью политика.

Урибе Турбай перенес несколько операций после нападения, однако спасти его не удалось. 39-летний сенатор скончался рано утром 11 августа после двух месяцев, проведенных в реанимации.