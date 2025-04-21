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Кандидат в президенты Польши призвал пересмотреть отношение к украинским беженцам
Польша не может бесконечно предоставлять льготы беженцам из Украины. Такое заявление в интервью британской газете Financial Times сделал мэр Варшавы и кандидат в президенты Польши от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский, сообщает ТАСС.
Тшасковский призвал к пересмотру отношения к украинским беженцам, отметив, что Польша больше не может "обращаться с ними, как со своими гражданами".
"Что касается миграционных льгот, то мы отнеслись к украинцам, как к своим гражданам, что, конечно, было достойно похвалы в начале, но мы не можем продолжать это вечно", - отметил кандидат в президенты.
Ранее в ходе своей предвыборной кампании Тшасковский призвал выплачивать пособия на ребенка только тем гражданам Украины, которые работают и платят налоги в Польше. На сегодняшний день в Польше проживают более 900 тыс. украинских беженцев.