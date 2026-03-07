Катар на семь часов разрешил полеты в свои аэропорты по согласованию

Катар разрешил полеты в аэропорты на своей территории по предварительному согласованию и по строго установленным маршрутам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Воздушное пространство Катара закрыто для транзитных рейсов, но прием и отправка самолетов в аэропорты Катара разрешены по двум установленным маршрутам при условии предварительного согласования", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что речь идет о маршрутах, ведущих из воздушного пространства Катара в воздушное пространство соседней Саудовской Аравии. Собеседник агентства подчеркнул, что установленный порядок будет действовать пока с 05:00 до 12:00 по всемирному времени (с 08:00 до 15:00 по Минску).