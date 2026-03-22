Катар остановил экспорт СПГ на фоне блокады Ормузского пролива

Поставки сжиженного газа из Персидского залива могут резко прекратиться в ближайшие 10 дней - из региона уже вышли последние танкеры.

По данным СМИ, Катар, обеспечивающий около пятой части мирового производства СПГ, остановил экспорт после блокировки Ормузского пролива, а завод в Рас-Лаффане получил значительные повреждения.

На этом фоне цены на газ в Азии и Европе начали расти. Отмечается, что многие партии были загружены еще до начала войны, поэтому последствия ощущаются только сейчас.

Импортерам придется либо платить "заоблачные цены" за СПГ из США, либо переходить на другие виды топлива, либо сокращать потребление. Особенно уязвим Пакистан, где почти весь импорт приходился на Катар. Терминалы в стране уже сократили работу до 1/6 от обычного уровня и могут полностью остановиться к концу месяца.