Хакерская атака, отменены рейсы. Что известно о масштабном сбое в работе "Аэрофлота"

Из-за хакерской атаки в работе информационных систем авиакомпании "Аэрофлот" произошел серьезный сбой - десятки вылетов были отменены. В том числе три рейса Москва - Минск.

28 июля табло Шереметьево практически все в красных надписях "рейс отменен". В понедельник, 28 июля, произошел сбой работы системы "Аэрофлота". Это крупнейшая государственная авиакомпания России, чьи рейсы из Москвы выполняются преимущественно из Шереметьево.

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В первой половине дня были отменены более 50 рейсов. Больше всего пострадали внутренние перелеты, а так же рейсы в Астану и Минск. Чтобы избежать скопления людей, авиакомпания попросила пассажиров покинуть аэропорт Шереметьево. Естественно, люди в шоке, так как многие летят на отдых транзитом, и идти в Москве им просто некуда.

Так же в Шереметьево люди в самолетах часами ждали сортировки и погрузки своего багажа. Из-за сбоя системы работники аэропорта вынуждены были делать это вручную.

Авиакомпания сообщила, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить штатную работу сервисов. Пассажиры рейсов "Аэрофлота", которые были отменены в понедельник, смогут оформить возврат денег или переоформить свои билеты после возобновления работы системы.