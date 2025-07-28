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Сбой в работе систем "Аэрофлота" - результат хакерской атаки
Сбой в работе систем "Аэрофлота" - результат хакерской атаки. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, заявили в Генпрокуратуре России.
Сбой привел к массовой отмене рейсов "Аэрофлота". В том числе трех из Национального аэропорта Минск.
Сотни пассажиров застряли в аэропорту Шереметьево из-за отмены более 40 рейсов
Специалисты уже работают над устранением неполадок, сроки восстановления пока не называют
Галина Осадчук, пострадавший пассажир рейса Москва - Сочи:
"В аэропорту Шереметьево должен был состояться рейс в Сочи. В 10:35 объявили посадку. Мы уже стояли на посадке. И вдруг загорелось табло, что рейс отменен. Сбой в системе, они сейчас не могут ничего прогнозировать, поэтому никакие переносы или замены рейса они не могут предложить. С шести утра эта ситуация, и никто не знает, насколько все затянется".
Уже известно, что часть пассажиров "Аэрофлота" на фоне сбоя пересадят на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа". В Шереметьево тем временем призвали пассажиров отмененных рейсов покинуть зону вылета, а уже позже и дистанционно оформить возврат или поменять билеты. Кассы "Аэрофлота" этим временно не занимаются. Специалисты в данный момент работают над устранением неполадок, сроки восстановления пока не называют.