Сбой в работе систем "Аэрофлота" - результат хакерской атаки. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, заявили в Генпрокуратуре России.

Сбой привел к массовой отмене рейсов "Аэрофлота". В том числе трех из Национального аэропорта Минск.

Сотни пассажиров застряли в аэропорту Шереметьево из-за отмены более 40 рейсов Специалисты уже работают над устранением неполадок, сроки восстановления пока не называют 8 часов назад

Галина Осадчук, пострадавший пассажир рейса Москва - Сочи:

"В аэропорту Шереметьево должен был состояться рейс в Сочи. В 10:35 объявили посадку. Мы уже стояли на посадке. И вдруг загорелось табло, что рейс отменен. Сбой в системе, они сейчас не могут ничего прогнозировать, поэтому никакие переносы или замены рейса они не могут предложить. С шести утра эта ситуация, и никто не знает, насколько все затянется".