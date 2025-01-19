ХАМАС будет освобождать заложников по субботам

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Представители Красного Креста сообщили, что приняли от ХАМАС троих израильских заложниц. Еще четверых заложников освободят в течение семи дней. Информацию подтвердили в офисе премьера Нетаньяху. Израиль же в ответ выпустит на свободу 90 палестинских женщин-заключенных.
Как сообщают израильские СМИ, палестинское движение ХАМАС планирует освобождать заложников по субботам. Списки имен будут передаваться в пятницу, 24 января. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными вступило в силу утром 19 января.