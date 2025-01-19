ХАМАС будет освобождать заложников по субботам

Представители Красного Креста сообщили, что приняли от ХАМАС троих израильских заложниц. Еще четверых заложников освободят в течение семи дней. Информацию подтвердили в офисе премьера Нетаньяху. Израиль же в ответ выпустит на свободу 90 палестинских женщин-заключенных.