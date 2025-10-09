3.69 BYN
ХАМАС и Израиль заключили соглашение, его судьба решится вскоре
Автор:Редакция news.by
В ближайшие часы решится судьба мирного соглашения между ХАМАС и Израилем. Арабская группировка приняла его накануне вечером: теперь утвердить соглашение должен официальный Тель-Авив.
Однако один раз это правительству уже не удалось. Второе заседание пройдет 10 октября в 10:00. Бесхлопотным для премьера Нетаньяху оно точно не будет: радикалы обещают покинуть кабинет, если мирное соглашение будет утверждено. Согласно плану, после утверждения мира Тель-Авивом боевые действия немедленно прекращаются, а в сектор Газа начинается массовый завоз гуманитарной помощи. ЦАХАЛ должен быть отведен на согласованные рубежи, затем стороны в течение 72 часов освободят захваченных людей.