ХАМАС и Израиль заключили соглашение, его судьба решится вскоре

Однако один раз это правительству уже не удалось. Второе заседание пройдет 10 октября в 10:00. Бесхлопотным для премьера Нетаньяху оно точно не будет: радикалы обещают покинуть кабинет, если мирное соглашение будет утверждено. Согласно плану, после утверждения мира Тель-Авивом боевые действия немедленно прекращаются, а в сектор Газа начинается массовый завоз гуманитарной помощи. ЦАХАЛ должен быть отведен на согласованные рубежи, затем стороны в течение 72 часов освободят захваченных людей.