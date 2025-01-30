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ХАМАС опубликовал имена трех заложников, которых освободит 30 января

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Фото РИА Новости

Палестинское движение ХАМАС опубликовало имена трех заложников, которых освободит 30 января в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в списке значатся гражданка Израиля Арбель Йехуд, военнослужащая Армии обороны Израиля Агам Бергер и израильтянин Гади Мозес.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что израильская сторона уже получила этот список.

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