3.44 RUB
3.42 USD
3.55 EUR
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ХАМАС опубликовал имена трех заложников, которых освободит 30 января
Палестинское движение ХАМАС опубликовало имена трех заложников, которых освободит 30 января в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что в списке значатся гражданка Израиля Арбель Йехуд, военнослужащая Армии обороны Израиля Агам Бергер и израильтянин Гади Мозес.
В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что израильская сторона уже получила этот список.