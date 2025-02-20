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ХАМАС передал Израилю тела 4 погибших заложников
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ХАМАС передал Красному Кресту в Газе тела четырех израильских заложников, в том числе матери и двоих ее сыновей. На момент похищения одному ребенку было 4 года, второму - 9 месяцев.
Представители ХАМАС заявили, что все четверо были убиты в результате израильских авиаударов. Из сектора Газа погибшие были доставлены в Израиль.
Фото AP