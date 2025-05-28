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ХАМАС заявил о готовности отпустить 10 израильских заложников

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Фото АР

Палестинское движение ХАМАС заявило, что достигло соглашения со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом по сектору Газа, в рамках которого оно готово отпустить 10 израильских заложников и передать тела нескольких погибших, пишет ТАСС.

"ХАМАС достиг соглашения с Уиткоффом относительно общей рамки договоренностей, которая позволит достичь постоянного прекращения огня, вывода из анклава израильских военных и возобновления поставок туда гуманитарной помощи", - написал ХАМАС в своем телеграм-канале.

В заявлении уточняется, что достигнутое соглашение "предусматривает освобождение 10 израильских заложников и передачу другой стороне нескольких тел погибших пленников в обмен на освобождение согласованного числа палестинских заключенных".

Сейчас ХАМАС ожидает окончательного ответа на свое предложение.

Движение также выразило готовность передать власть в Газе "специальному комитету, который возьмет на себя управление сектором сразу после заключения соглашения".

ХАМАСсектор Газазаложники