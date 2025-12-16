"Хочется вообще не работать" - почему медицина в Латвии терпит крах, а пациенты очереди news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/900c7293-275f-42ac-8950-8bf3208cef99/conversions/2d341595-a427-4489-96a1-515cc4ab4418-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/900c7293-275f-42ac-8950-8bf3208cef99/conversions/2d341595-a427-4489-96a1-515cc4ab4418-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/900c7293-275f-42ac-8950-8bf3208cef99/conversions/2d341595-a427-4489-96a1-515cc4ab4418-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/900c7293-275f-42ac-8950-8bf3208cef99/conversions/2d341595-a427-4489-96a1-515cc4ab4418-xl-___webp_1920.webp 1920w

Низкое финансирование и катастрофический дефицит кадров - главные факторы бедственного положения латвийской медицины. Попасть на прием к врачу для граждан настоящее испытание. Огромные очереди тянутся даже не месяцы, а годы.

Профильные специалисты все чаще говорят про системный кризис и глобальные проблемы. Они, словно язвы, все сильнее поражают важнейшую для любой страны сферу. Больницам не хватает денег на повышение зарплат, а тут еще и цены на медикаменты постоянно идут вверх. На встрече с министром здравоохранения медики заявили: если не удастся найти дополнительные средства, медицинскую систему в стране ждет коллапс.

"Граждане Латвии сетуют на практически нулевую возможность попасть на прием к доктору в текущем году. Бюджетные средства страны настолько ограничены, что впереди намечена запись в очередь уже на 2028 год. Большая часть усилий латвийских властей сосредоточена на оборонной сфере, а здравоохранение получает финансирование по остаточному принципу. Вследствие этого доходы докторов не увеличиваются, в то время как стоимость медикаментов в аптеках непомерно высока. Врачи, встречаясь с министром здравоохранения, предупредили. Если не будет найдено дополнительного финансирования, медицинская система страны окажется на грани краха", - говорится в публикации news_derzhava в соцсети.

Самое страшное слово для врачей и пациентов Латвии - квота. Да, государство выделяет лишь определенное время на условно бесплатных пациентов. Им просто делают скидку на посещение врача. И недавно в стране разгорелся скандал из-за интервью местного врача. Оториноларинголог Улдис Уртанс объявил войну этим самым квотам.

Улдис Уртанс, оториноларинголог:

"Эти квоты - чистые деньги. Еще больший абсурд - перерасчеты Национальной службы здравоохранения в конце года. Они сбрасывают нам дополнительные квоты, и если мы их не выполним - лишаемся денег. Квота означает, что... Ужасно трудно сказать кому-то, кому плохо: "Я не могу принять тебя по государственной программе, и тебе нужно идти за полную плату". Если это взрослый человек, который работает, есть хотя бы страховые полисы. Но если приходит ребенок? Пожилой человек? Тогда в такие моменты хочется вообще не работать".

И получается, что проблема не только в очереди, но и в оплате. Ты никогда не знаешь: попадешь ты на квоту или на деньги.

