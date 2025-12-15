Ревматолог - 661 день, электромиография - 12 лет: кризис в медицине Латвии заставляет пациента ждать news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69789599-a085-4306-9089-2257611278d7/conversions/59e2fc90-d77b-43b3-ba6d-14c2eab4a4c8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69789599-a085-4306-9089-2257611278d7/conversions/59e2fc90-d77b-43b3-ba6d-14c2eab4a4c8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69789599-a085-4306-9089-2257611278d7/conversions/59e2fc90-d77b-43b3-ba6d-14c2eab4a4c8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69789599-a085-4306-9089-2257611278d7/conversions/59e2fc90-d77b-43b3-ba6d-14c2eab4a4c8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Латвийская медицина переживает сильнейший упадок. Попасть на прием к врачу - настоящее испытание для граждан. Огромные очереди тянутся даже не месяцы, а годы.

Профильные специалисты все чаще говорят про системный кризис и глобальные проблемы. Они, словно язвы, все сильнее поражают важнейшую для любой страны сферу.

Печальный рекорд соседней Латвии поражает. 12 лет - столько нужно ждать, чтобы попасть, например, на электромиографию. И это далеко не единственный пример аховой ситуации в медицине.

Число 12 для латвийского Минздрава, очевидно, больное. Общественные СМИ страны отметили, что именно столько "дефицитных услуг", на которые практически невозможно попасть.

"В Латвии есть медицинские услуги, которые приходится ждать не днями и месяцами, а годами. Всего таких услуг 12. Например, чтобы попасть в Матонской больнице на динамическое наблюдение после замены коленного сустава, ждать нужно 396 недель или более 7 лет и 7 месяцев. В среднем по стране эту услугу нужно ждать 4 года. Также годами нужно ждать очереди на некоторые ультразвуковые исследования и допплерографию сосудов головы и шеи", - говорится в видео от Latvijas Ziņas.

Схожим роликами пестрят социальные сети Латвии. В шокирующие цифры порой даже сложно поверить. Ведь такого лечения можно и не дождаться. Например, ту же операцию на колене могут провести только через 4 года. На сегодня в списке 5346 пациентов. И двигается он, мягко скажем, небыстро.

Вот такая картина наблюдалась, например, летом минувшего года.

Скриншот с сайта издания "Известия"

По данным, опубликованным в июле 2024 года, самые длинные очереди на консультации врачей-специалистов сформировались у ревматологов (до 661 дня), урологов (до 375 дней) и гастроэнтерологов (до 153 дней). Ситуация в текущем году кардинальных изменений не претерпела.

Скриншот с сайта издания "Известия"

"Чтобы попасть на бесплатный прием к ревматологу, пациенту иногда приходится ждать 9 месяцев и даже дольше - таковы данные об очередях к специалистам. К эндокринологу - несколько месяцев, к инфекционисту - минимум месяц. Быстрее попасть можно, если платить самому, но тут есть важный нюанс, если выбирать этот путь в экстренной ситуации", - обозначила медик в сюжете LTV Ziņu dienests.

Скриншот публикации "БЕЛТА"

Местные СМИ отмечают, что Латвия сталкивается с острой нехваткой кадров в сфере здравоохранения и рискует остаться без молодых специалистов, способных поддерживать и развивать здравоохранение на достойном уровне.

Скриншот публикации Sputnik

Одно дело - читать латвийские СМИ, другое - убедиться и проверить самим. Например, портал eVeselībasPunkts - здесь собраны все клиники и больницы страны. Теоретически записаться онлайн можно, практически - нельзя. Свободных дат в ближайшее время не найти.

Например, такая процедура как колоноскопия. Лучшее из предложений - середина января, стоимость обследования - 310 евро. Для сравнения, в Беларуси на эту же процедуру можно записаться за день до проведения, а цена будет до 300 белорусских рублей с анестезией. При острой необходимости наши больницы делают это обследование бесплатно.

Справедливости ради, на ЭКГ в Латвии можно попасть в течение недели - и это рекорд местной системы здравоохранения. А что в Беларуси? Сравним, сколько ждать у нас распространенные виды медуслуг.

Наша система здравоохранения гораздо дисциплинированнее. Так, к эндокринологу можно попасть в течение нескольких дней. Приема у ревматолога надо ждать около месяца. У соседей - 661 день. Уролог - в Беларуси запись день в день в частных центрах, либо же на неделю вперед в государственных клиниках. В Латвии - почти год. МРТ у нас также сделают через пару дней после записи.