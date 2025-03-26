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Холодный расчет США - зачем Трампу нужна Гренландия
Неожиданно для всех далекая Гренландия снова оказалась в центре внимания мировых СМИ благодаря Дональду Трампу, заявившему, что хочет завладеть этой территорией.
Купить или отобрать силой - из уст американского лидера слышны сплошные ультиматумы и угрозы. "США должны владеть островом!" - прямо заявили в Белом доме.
Дональд Трамп, как истинный фанат недвижимости, еще в 2019 году внезапно присмотрел себе ледяной лот размером с половину Евросоюза. "Почему бы не купить Гренландию?" - спросил Дональд Трамп на пресс-конференции еще в 2019 году, словно речь шла о заброшенном казино. Дания фыркнула, мир посмеялся, но за шуткой сработал американский рефлекс: если что-то блестит, то это должно быть США.
Как Дания заполучила Гренландию
На сегодняшний день контроль над ледяными территориями сохраняет Дания. Именно викинги в X веке назвали эту землю Гренландией, "зеленой страной", чтобы заманить переселенцев. Обман сработал, но к XV веку скандинавы сбежали, оставив эскимосам лед, холод и право считаться жителями Дании через 500 лет.
Остров не входит в ЕС, но имеет статус ассоциированного члена с определенными таможенными привилегиями, а ее жители являются гражданами Евросоюза.
Площадь острова - 2,2 млн квадратных километров. Он находится к северо-востоку от Северной Америки и практически полностью расположен за полярным кругом. Гренландия на 80 % покрыта льдом, максимальная толщина которого достигает 3 км. Ледниковый покров содержит до 10 % всех мировых запасов пресной воды. А население составляет чуть более 55 тыс. человек.
Большая часть бюджета острова формируется благодаря Копенгагену, и Трамп на этом порядочно спекулирует, называя Гренландию обузой для Дании. Та действительно перечисляет автономии примерно 700 млн долларов в год, но для нее такая сумма как капля в море. Дания живет примерно на 170 млрд долларов в год, и дотации далекому острову не превышают 0,5 % бюджетных расходов. К тому же Дания входит в десятку самых богатых стран мира. Государство чувствует себя настолько уверенно, что Центральный банк выдает кредиты всего под 0,05 % годовых. При этом банки готовы доплачивать людям, только бы они взяли ипотеку.
Стратегические интересы США
В последние годы в Гренландии фиксируется быстрый рост средних температур в четыре раза быстрее, чем в других частях планеты, что приводит к таянию ледников, которые открывают богатые недра острова.
На 2025 год известно про 38 млн т редкоземельных металлов, 50 млрд баррелей нефти, также земли Гренландии богаты золотом, ураном и другими полезными ископаемыми. По данным аналитиков, в глубинах острова находится вся таблица Менделеева.
Также из-за таяния ледников к 2030 году Северный морской путь сократит расстояние из Азии в США на 40 %.
Если американцы добьются контроля над всем островом, то это будет их самая близкая к Европе территория, что автоматически делает ее важнейшим стратегическим элементом.
Кто еще претендует на богатые земли Гренландии, скрытые под толщей льда. Сколько готов заплатить Вашингтон за крупнейший остров планеты. Что думают сами гренландцы об этой сделке. Почему Арктика, а вместе с ней и Гренландия считаются важнейшим активом будущего. Об этом - в проекте "Понятная политика".