Холодный расчет США - зачем Трампу нужна Гренландия

Неожиданно для всех далекая Гренландия снова оказалась в центре внимания мировых СМИ благодаря Дональду Трампу, заявившему, что хочет завладеть этой территорией.

Купить или отобрать силой - из уст американского лидера слышны сплошные ультиматумы и угрозы. "США должны владеть островом!" - прямо заявили в Белом доме.

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Дональд Трамп, как истинный фанат недвижимости, еще в 2019 году внезапно присмотрел себе ледяной лот размером с половину Евросоюза. "Почему бы не купить Гренландию?" - спросил Дональд Трамп на пресс-конференции еще в 2019 году, словно речь шла о заброшенном казино. Дания фыркнула, мир посмеялся, но за шуткой сработал американский рефлекс: если что-то блестит, то это должно быть США.

Как Дания заполучила Гренландию

На сегодняшний день контроль над ледяными территориями сохраняет Дания. Именно викинги в X веке назвали эту землю Гренландией, "зеленой страной", чтобы заманить переселенцев. Обман сработал, но к XV веку скандинавы сбежали, оставив эскимосам лед, холод и право считаться жителями Дании через 500 лет.

Гренландия сначала была колонией, а ныне она считается автономной территорией. Метрополия сохранила за собой контроль над внешней и финансовой политикой острова, вопросами гражданства и обороны. Будучи частью королевства, Гренландия имеет собственное правительство и другие органы власти, но официальная валюта на острове - датская крона.

Остров не входит в ЕС, но имеет статус ассоциированного члена с определенными таможенными привилегиями, а ее жители являются гражданами Евросоюза.

Площадь острова - 2,2 млн квадратных километров. Он находится к северо-востоку от Северной Америки и практически полностью расположен за полярным кругом. Гренландия на 80 % покрыта льдом, максимальная толщина которого достигает 3 км. Ледниковый покров содержит до 10 % всех мировых запасов пресной воды. А население составляет чуть более 55 тыс. человек.

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Большая часть бюджета острова формируется благодаря Копенгагену, и Трамп на этом порядочно спекулирует, называя Гренландию обузой для Дании. Та действительно перечисляет автономии примерно 700 млн долларов в год, но для нее такая сумма как капля в море. Дания живет примерно на 170 млрд долларов в год, и дотации далекому острову не превышают 0,5 % бюджетных расходов. К тому же Дания входит в десятку самых богатых стран мира. Государство чувствует себя настолько уверенно, что Центральный банк выдает кредиты всего под 0,05 % годовых. При этом банки готовы доплачивать людям, только бы они взяли ипотеку.

Стратегические интересы США

В последние годы в Гренландии фиксируется быстрый рост средних температур в четыре раза быстрее, чем в других частях планеты, что приводит к таянию ледников, которые открывают богатые недра острова.

На 2025 год известно про 38 млн т редкоземельных металлов, 50 млрд баррелей нефти, также земли Гренландии богаты золотом, ураном и другими полезными ископаемыми. По данным аналитиков, в глубинах острова находится вся таблица Менделеева.

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Также из-за таяния ледников к 2030 году Северный морской путь сократит расстояние из Азии в США на 40 %.

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Если американцы добьются контроля над всем островом, то это будет их самая близкая к Европе территория, что автоматически делает ее важнейшим стратегическим элементом.