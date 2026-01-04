3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Хорошие и плохие вторжения: в Европе признали лицемерие политиков ЕК после агрессии США
Американская агрессия против Венесуэлы не оставила аргументов против незаконности российской специальной военной операции. Это признал экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Он задался риторическим вопросом: "Если США вмешиваются в дела Венесуэлы без мандата ООН, то аргумент о том, что России никоим образом не было позволено вмешиваться в дела Украины без обращения в Совет Безопасности, не теряет ли свою политическую и международно-правовую ценность?"
О лицемерии и политике двойных стандартов высказались и во Франции.
Жан-Люк Меланшон, глава партии "Непокоренная Франция":
"С вмешательством Соединенных Штатов Америки в Венесуэлу мы вступаем в новую драматическую фазу в истории нашего мира, когда Соединенные Штаты Америки, вернув свои имперские привычки, вмешиваются в дела своих соседей и угрожают всем остальным. Ужасно видеть безразличие к двойным стандартам. Мол, есть хорошие и плохие вторжения. Вторжение в Венесуэлу было хорошим вторжением. В Украину - плохим. К чему эта европейская услужливость, которая в очередной раз прозвучала из уст еврокомиссара по иностранным делам? Все это ужасно".
Действия Белого дома против Венесуэлы и похищение президента страны грозят обернуться хаосом, за который придется расплачиваться американским семьям. Об этом заявила бывшая вице-президент США Камала Харрис. Она подчеркивает: истинная цель операции - нефть и стремление Трампа играть роль "регионального диктатора".