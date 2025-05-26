Хронология президентских выборов в Польше: почему поляки уже не доверяют кандидатам в президенты

10 лет назад результаты президентских выборов в Польше удивили не только самих поляков, но и весь мир.

Во втором туре победу внезапно одержал не действующий тогда президент Бронислав Коморовский, чей рейтинг превышал 60 %, а кандидат от национал-консервативной партии "Право и справедливость" (PiS), ставленник Ярослава Качиньского - Дуда, являющийся весьма темной лошадкой. О его существовании в политическом поле страны польский избиратель узнал примерно за год до голосования. Наобещал Дуда, естественно, с три короба. Сказал, что станет президентом диалога, объединит народ, увеличит благосостояние граждан и дальше по списку. Однако за целых два срока сделал все с точностью да наоборот. По итогу же произошел раскол в польской политике, а в обществе только усилился. Растет и уровень госдолга, наблюдается дефицит госбюджета. Проседают экспорт и инвестиции, галопирует инфляция, зашкаливает коммуналка, цены растут, а люди нищают.

Анджей Дуда news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3b6fe0e-d8e9-4183-88b5-1f9b9d1ce15a/conversions/c723a61a-319e-4eda-95a7-a5a97679fcdc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3b6fe0e-d8e9-4183-88b5-1f9b9d1ce15a/conversions/c723a61a-319e-4eda-95a7-a5a97679fcdc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3b6fe0e-d8e9-4183-88b5-1f9b9d1ce15a/conversions/c723a61a-319e-4eda-95a7-a5a97679fcdc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3b6fe0e-d8e9-4183-88b5-1f9b9d1ce15a/conversions/c723a61a-319e-4eda-95a7-a5a97679fcdc-xl-___webp_1920.webp 1920w Анджей Дуда

Из данных доклада Poverty Watch 2024, подготовленного Польским комитетом Европейской сети по борьбе с бедностью, следует, что около 17 млн поляков (а это почти половина населения страны), живут ниже социального минимума. Другими словами, живут за чертой бедности, то есть денег им хватает лишь на основные продукты питания. При этом количество поляков, живущих в крайней нищете, за год увеличилось с 1,7 млн человек до 2,5 млн. А это каждый 15-й человек. При этом 500 тыс. из них - дети.

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У польских властей на это есть ответ: "Бедность в некотором роде даже полезна".

Полина Хенниг-Клоска, министр климата и окружающей среды Польши:

"В последние годы жители Польши не могут себе позволить регулярно обновлять гардероб, менять обувь и вообще позволять себе всякое. И это здорово. Экология и климат от этого только выигрывают. А то, что жители страны себя при этом чувствуют не очень комфортно, - это не важно. Главное, что планета оценит".

От таких заявлений общественность, конечно, находится в шоке. Как, впрочем, и от цен в магазинах.

Этой весной в Польше подорожало практически все - от продуктов питания до бытовой химии и детских товаров, сообщает агентство РАР. Если конкретно называть в цифрах, то цена овощей в 2024 году выросла на 16,6 %. В 2025-м увеличилась еще на 6 %. Не сильно отстают от овощей и фрукты - в среднем за год цены поднялись на 12,5 %. Сливочное масло, маргарин и растительное масло подорожали почти на 6 % за полгода, а за весь год их стоимость выросла почти на 15 %. Рекордсменами по подорожанию являются яйца - рост цен на них составил в два раза, и это притом, что зарплаты не растут. Они даже ниже, чем в остальных странах ЕС. Популярными в Польше становятся сайты, которые размещают информацию, в какие дни и даже часы выгоднее посещать магазины, а еще где можно разжиться просрочкой. Востребованы и так называемые банки продуктов - там уже ассортимент на грани. На грани, впрочем, уже и сами поляки, которые выходят на улицы с протестами.

Давайте проявим силу, не позволим обращаться с собой как со стадом овец, идущим на убой. Петр Дуда, профсоюзный лидер

О том, что жизнь в Польше с каждым днем становится все хуже, подтверждает очень надежный индикатор - из страны побежали уже даже украинские беженцы. Впрочем, на заработки за границу отправляются и сами поляки.

Не радуют глаз и городские пейзажи, где разбросан мусор, бутылки, отходы. Повсюду и граффити, которые даже нанесены на памятники архитектуры, детские сады, полицейские участки и замки. А еще в Польше существует беда с медициной. Там, если платишь, помощь получаешь, а если нет, то о врачах можно забыть. А если надо попасть к специалисту второго уровня, а срочных показаний нет, то ждать приема приходится месяцами.

"Простые поляки начинают сталкиваться с какими-то трудностями в повседневной жизни. Например, с не очень хорошей медициной, образованием", - сказал главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишневский.

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И такой багаж, а точнее неподъемный балласт, Дуда передаст следующему президенту. К слову, желающих занять высокий пост в этот раз вызвалось рекордное количество - 17 человек, из которых 13 в итоге одобрил польский ЦИК. Кандидаты, как говорится, были на любой вкус и цвет, люди разношерстных профессий, рода занятий, но даже такой "ассортимент" в бюллетенях не подарил полякам надежды. Кампания была ожидаемо грязной, скандальной, больше похожей на дешевое шоу. Даже дебаты кандидатов, которые анонсировались как захватывающие и интригующие, таковыми не стали.

"Они длились три часа и были достаточно вялыми, скучными, причем это уже не первый раз, когда кандидаты встречались в студии, но в этот раз все было как-то постановочно, не было жизни, и многие зрители потом сказали, что было скучно. Их главная цель (переманить на свою сторону избирателей) не была достигнута", - делится мнением научный сотрудник Института европейской политики Europeum Петр Качиньский.

Петр Качиньский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f334919-fce0-420f-adb5-7b5ede322c11/conversions/742b683d-65f2-42b5-9552-f2399ad336a5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f334919-fce0-420f-adb5-7b5ede322c11/conversions/742b683d-65f2-42b5-9552-f2399ad336a5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f334919-fce0-420f-adb5-7b5ede322c11/conversions/742b683d-65f2-42b5-9552-f2399ad336a5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f334919-fce0-420f-adb5-7b5ede322c11/conversions/742b683d-65f2-42b5-9552-f2399ad336a5-xl-___webp_1920.webp 1920w Петр Качиньский

Причем далеко не все рассматривали участие в гонке за кресло лидера всерьез. Для некоторых это было своего рода развлечением и способом собрать подписчиков в соцсетях. Так, Кшиштов Становски (известный польский интернет-журналист) даже не скрывал, что пошел на выборы ради увеличения своей аудитории, а попутно хотел показать людям закулисье гонки, причем при каждой возможности призывал за него не голосовать. Это лишь добавляло популярности, и тем более многие его заявления, например, о беспросветной глупости нынешних политиков, откликаются в сердцах поляков.

"Премьер-министр польского правительства недавно назвал президента США агентом России. Министр иностранных дел назвал его протофашистом, будущий посол - неуравновешенным политиком. Тот же министр иностранных дел, когда Ярослав Качиньский в 2010 году забил тревогу по поводу того, что Россия вновь приобретает имперские амбиции, забеспокоился о том, правильные ли таблетки принял Качиньский. Теперь эти люди стали специалистами в области дипломатии. Они учили нас этому, а теперь едут в Киев в вагоне второго класса", - сказал Кшиштоф Становски.

Кшиштоф Становски news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf2c2de9-58c9-4d64-975c-9370db470a91/conversions/5c223770-187e-4874-9d77-e0db13de7d48-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf2c2de9-58c9-4d64-975c-9370db470a91/conversions/5c223770-187e-4874-9d77-e0db13de7d48-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf2c2de9-58c9-4d64-975c-9370db470a91/conversions/5c223770-187e-4874-9d77-e0db13de7d48-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf2c2de9-58c9-4d64-975c-9370db470a91/conversions/5c223770-187e-4874-9d77-e0db13de7d48-xl-___webp_1920.webp 1920w Кшиштоф Становски

Шуму своими эксцентричными поступками наделал еще один кандидат - польский режиссер Гжегож Браун, который тушил свечи в ханукальной меноре и издевался как мог над флагом Евросоюза - топтал его ногами и даже сжег. Этот поступок он объяснил так: "Нет такого государства, слава богу, нет еще. Так что мы не будем в Польше, в польском министерстве, выставлять знаков враждебных нам организаций, которые не имеют государственного статуса, не пользуются никакой правовой защитой на территории Польской Республики. Здесь Польша, а не Брюссель".

И что еще недавно было сложно представить в Польше, этот поступок Брауна многие граждане поддержали. Евроскептиков и националистов в стране-соседке Беларуси за последние годы прибавилось.

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Впрочем, главное внимание приковано к фаворитам гонки - Каролю Тадеушу Навроцкому (представляет оппозиционную партию "Право и справедливость") и мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому (представляет правящую партию "Гражданская платформа"). Голосование стало фактически полем для решающей битвы между двумя доминирующими в стране партиями, уже длительное время ведущими между собой войну. В местных СМИ ее называют "Польска Польская".

Яркий ее эпизод - визовый скандал, который разгорелся два года назад перед парламентскими выборами, а к президентской кампании теперешний премьер-министр Польши Дональд Туск решил о нем напомнить, чтобы окончательно добить своих оппонентов из "Права и справедливости", которые, будучи у власти, одной рукой боролись с так называемым "наплывом" нелегалов в Польшу, тянули деньги из бюджета на строительство дорогостоящего забора, а другой - за взятки позволяли сотням тысяч мигрантов в ускоренном порядке пересекать границу ЕС.

Мы подтверждаем, особенно в период с 2018 по 2023 годы, что МИД утратил контроль над визовой системой, введя так называемые упрощенные процедуры или приоритетные пути. Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши

Так что в нынешней схватке ставки высоки, и в случае победы Тшасковского коалиция власти получит все необходимые рычаги для централизации управления и беспрепятственного проведения своей политики. В противном случае противостояние между президентским дворцом и кабинетом министров образует настоящий кризис.

"Для премьера Дональда Туска эти выборы имеют решающее значение из-за невозможности в настоящее время провести основные реформы, которые он обещал на выборах 2023 года, поскольку действующий президент является представителе лагеря оппозиции", - отметил главный редактор журнала Visegrad Insight Войцех Пшибыльский.

Войцех Пшибыльский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d567e56b-3b3f-460d-8c63-dc19cc5892b7/conversions/eb218927-ac64-45f9-befc-ab3498faa4fb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d567e56b-3b3f-460d-8c63-dc19cc5892b7/conversions/eb218927-ac64-45f9-befc-ab3498faa4fb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d567e56b-3b3f-460d-8c63-dc19cc5892b7/conversions/eb218927-ac64-45f9-befc-ab3498faa4fb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d567e56b-3b3f-460d-8c63-dc19cc5892b7/conversions/eb218927-ac64-45f9-befc-ab3498faa4fb-xl-___webp_1920.webp 1920w Войцех Пшибыльский

И тут начинают идти в ход все средства, а также традиционная для Запада предвыборная борьба компроматов, ведь скелетов в шкафах польских политиков хоть отбавляй. Штабы кандидатов-конкурентов с лояльными им СМИ с радостью в них роются, а потом внезапно вскрываются факты внешнего вмешательства в кампанию.

"Открытое вмешательство 44-го экс-президента США Барака Обамы играет определенную роль. Происходит что-то вроде схватки между республиканцами и демократами за контроль над Европой, поэтому, безусловно, идет в ход и дискредитация конкурентов, и коррупционные скандалы, и махинации с недвижимостью", - перечислил гендиректор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Гигин.

В соцсетях обнаружили политическую рекламу в поддержку Тшасковского. Расследование показало, что финансирование шло от Демократической партии США. Естественно, не напрямую, а через ряд фондов и организаций. Среди них небезызвестный фонд "Акция Демократия", который лет семь назад уже пытался шатать Польшу. Серия протестов, получивших поэтическое название "Цепи света", была направлена против правящей партии "Права и справедливость".

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Сегодня звучит даже мнение, что в случае, если Тшасковский не победит, Польшу снова начнут активно качать. Но дальше - больше. Тшасковского заподозрили в личных контактах с Обамой, который прибыл в Польшу якобы для участия в экономическом форуме в Познани. Мэр Варшавы все обвинения отверг, но политический эффект получен в виде символа международной поддержки.

Впрочем, если по легенде у Тшасковского есть связи с бывшим американским лидером, то Навроцкий может похвастаться контактами уже с действующим. Квоты из Овального кабинета заполонили соцсети, за что и посыпались обвинения в политической пропаганде.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости":

"Мнения поляков польские элиты интересуют в последнюю очередь. Они ждут, на кого сделает ставку Брюссель или Вашингтон. Главный смысл этих выборов для польских элит состоит в том, кто будет сидеть на масштабной программе распила денег, тех 800 млрд евро, которые гипотетически появятся у ЕС на перевооружение. Вот тот, кто сядет на этот финансовый поток, тот и будет главным бенефициаром польских выборов, а вовсе не польский народ".

Масла в огонь добавила уже и немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Журналисты раскопали, что в юности в Гданьске Навроцкий увлекался футболом и боксом, где и завязал контакты с правыми экстремистами и криминалом. Были даже фото, на которых Кароль стоит рядом с известным польским неонацистом и членом запрещенной организации "Кровь и честь". Выяснилась также некрасивая история с незаконно приобретенной у некого пенсионера квартирой. Впрочем, в махинациях с недвижимостью обвинили и Тшасковского, причем все вышеперечисленное не помешало им обоим выйти во второй тур президентских выборов по результатам первого.

Кстати, далеко не все поляки верят, что их голос важен и что выборы могут хоть на что-то повлиять. Как итог, избиратели приходили на участки, но не голосовали, а отправляли в урну пустые бюллетени.

Критика звучит и к организации самих выборов. Дело в том, что на участках скончались два человека - 97-летняя женщина и 84-летний мужчина. "Неужели нельзя организовать голосование на дому, как это бывает в цивилизованных странах?" - задаются резонным вопросом поляки.

Побывали на выборах и наблюдатели ОБСЕ, уже даже успели подготовить отчет. В документе изложен обстоятельный перечень разного рода упущений и огрехов, связанных как с голосованием, так и с предвыборной кампанией. В частности, ОБСЕ отметило проблемы с независимостью судебной системы, агрессивную риторику в адрес различных социальных групп в ходе агитации и даже политическую ангажированность СМИ. К тому же не всюду была обеспечена и тайна голосования, а участие госслужащих в агитации являлось слишком политизированным. Список претензий длинный, но он не помешал "демократическому" ОБСЕ сделать вывод о "демократическом" характере польских выборов.

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Всего же в ходе голосования обозначено около 200 нарушений. Двух членов избирательных комиссий обвинили в пьянстве. Избиратели также заподозрили и подделку бюллетеней из-за отрезанного верхнего уголка. Национальная избирательная комиссия объяснила, что все это сделано ради ориентации незрячих людей. Правда, некоторые поветовые избиркомы обрезали заодно и левый угол, из-за чего несколько сотен бюллетеней оказались недействительными. СМИ смутила также и небывалая явка за рубежом, особенно в Европе и особенно после скандальных выборов президента в Румынии.

Войцех Пшибыльский:

"Выборы в Польше, как и в Румынии, одинаково важны для НАТО и Европы из-за ее геостратегического положения на восточном фланге альянса НАТО. Теперь обеспечены выборы в Румынии с господином Никушором Даном (новоизбранный президент Румынии), который является либеральным кандидатом, выступающим за ЕС и НАТО, который оттеснил крайне правых националистов. Теперь все глаза прикованы к Польше".

К счастью НАТО и Европы неугодный им кандидат, праворадикальный Славомир Менцен, во второй тур выборов не вышел. Зато у него оказался неожиданно высокий результат - почти 15 %. Не зря в экспертной среде Польши уже заговорили о крахе политической дуополии, а это значит, что все больше поляков понимают, что навязанный Брюсселем курс лично им ничего хорошего не сулит, а лишь добавит проблем и расходов, в том числе на милитаризацию и борьбу с мифической угрозой с востока, на которую тратятся баснословные деньги польских налогоплательщиков.

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"Нам абсолютно не безразлично, что происходит в Польше, потому что эта страна граничит с Беларусью. Когда польским и европейским политикам хватало адекватности, все было нормально, но потом произошли кардинальные изменения. Все можно объяснить, но, наверное, Польша сама не заинтересована в сохранении ситуации в негативном поле. Но, к сожалению, один и второй кандидат, скорее всего, будет двигаться по заданному направлению", - предположил эксперт Олег Кухальский.

И, к сожалению, к этому все и идет. Да, предвыборные программы показывают разное, если не сказать полярное видение будущего Польши. Тшасковский в угоду Брюсселю выступает за евроинтеграцию и максимально масштабную помощь Украине.

Сегодня речь идет именно об этом - быть сильным как государство и быть сильной страной в ЕС, потому что сегодня вопрос безопасности находится у всех на устах и в сердцах. Рафал Тшасковский

Навроцкий, напротив, ради лояльности Вашингтона выступает за укрепление экономики, при этом являясь сторонником милитаризации. Он предлагает увеличить численность польской армии и повысить военные расходы. "Я выстрою международные отношения, отношения с США и сделаю Польшу лидером Евросоюза в трансатлантических отношениях", - заявил он.

Только вот благосостояние и интересы простых поляков во всех предвыборных речах где-то затерялись.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (12 апреля 2025 года):

"Изберут в Польше нового президента, но я думаю, что ничего там не изменится, потому что президент ничего не может изменить. Он не обладает какими-то полномочиями, будет что-то бряцать из средств массовой информации. Конечно, хотелось бы, чтобы был здравомыслящий, нормальный человек. Не надо пророссийский, пробелорусский. Пропольский пусть будет, который будет все делать в интересах поляков. Мы этого хотим. И если захотят, будем с ними работать. А если не хотят, то не надо".

Уже 1 июня полякам предстоит сделать сложный выбор. Кто-то рассчитывает посмотреть, на чью сторону в итоге встанут не победившие в первом туре кандидаты. В частности, ультраправый Менцен. К нему обращено особое внимание, но он уже заявил, что никого поддерживать не будет, поэтому и Тшасковскому, и Навроцкому приходится усердно бороться за симпатии избирателей. Поэтому первый в Кельце раздавал яблоки и булочки, а второй, в Гданьске, - пончики. И нет, это не шутка.

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Польская поговорка гласит: не хвали день до заката. И строить сегодня какие-либо прогнозы на исход второго тура действительно рано. Кампанию же окрестили самой грязной из всех предыдущих. Какие еще тузы и компроматы припасены в карманах конкурентов, страшно даже подумать. Если же отрыв победителя от проигравшего будет минимальным, как у Тшасковского с Навроцким в первом туре, то тут останется недалеко и до срежиссированного уличного противостояния.

Президентские выборы в Польше: чего ждать от второго тура. Выберет ли Польша путь к объединению или погрузится в еще больший хаос. Подробнее о ситуации в Польше смотрите в специальном репортаже.