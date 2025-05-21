Польша коричневеет, или Почему игнорирование воли избирателей приведет к радикализации общества

Второму туру президентских выборов в Польше быть. Ожидаемо, что в лидеры вышли представители партий PiS ("Право и справедливость") и "Гражданской платформы".

А это значит только одно - политическая картина не меняется. Как с 1990-х годов делили и сменяли друг друга у горнила власти без перемен, так все и продолжается. Однако если всех так называемых ультраправых кандидатов объединить в единую силу или в одного кандидата, то он составит не просто серьезную конкуренцию коалициям Дональда Туска и Ярослава Качиньского, а по рейтингам разорвет каждого по отдельности или вместе взятых.

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В Польше уже обозначили кризис власти как системный. Страна коричневеет, констатируют СМИ и аналитики, напоминая исход коричневых настроений политической чумы 20 века.

18 мая в Польше прошел первый тур президентских выборов. С точки зрения мировой политики, то прошел достаточно местечково. Да, были нарушения, но можно предположить, что повестку перебила Румыния. Хотя скорее эти выборы просто должны были пройти без лишнего внимания мировой и самой польской общественности. Результаты первого тура президентских выборов выглядят так:

Рафал Тшасковский (представитель правящей партии "Гражданская платформа") набрал 31 %. А Кароль Тадеуш Навроцкий (представитель "Права и справедливости") получил 29,5 %.

Во втором туре ожидаемо произойдет борьба между этими двумя кандидатами. Разрыв минимальный и вполне может быть списан на статистическую погрешность. А это говорит о том, что ни в одной, ни в другой партии поляки сегодня не видят национальную силу, способную решать их внутренние проблемы.

Мачей Вишневский, главный редактор польского портала Strajk.eu news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d763e007-36a3-4cd1-9319-c0c7e69b531a/conversions/85d9dfea-4de3-48cf-971f-fbe1ca331236-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d763e007-36a3-4cd1-9319-c0c7e69b531a/conversions/85d9dfea-4de3-48cf-971f-fbe1ca331236-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d763e007-36a3-4cd1-9319-c0c7e69b531a/conversions/85d9dfea-4de3-48cf-971f-fbe1ca331236-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d763e007-36a3-4cd1-9319-c0c7e69b531a/conversions/85d9dfea-4de3-48cf-971f-fbe1ca331236-xl-___webp_1920.webp 1920w Мачей Вишневский, главный редактор польского портала Strajk.eu

Мачей Вишневский:

"Люди просто устали от той структуры политического класса, которая правит в Польше с 1990 года. Они устали, что власть плавно переходит между PiS и "Гражданской платформой". И потом представители этих партий меняются через некоторое время. И опять один из них начинает править и формировать правительство".

Но более интересно то, куда же ушли оставшиеся голоса, ведь 20 % из них категорически являются евроскептиками. Именно эти голоса во втором туре выборов станут определяющими.

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72059d31-5d23-4dd2-a6fa-3842fabe75f8/conversions/06afd705-1a89-46ee-bbb8-6dfa49a32fda-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72059d31-5d23-4dd2-a6fa-3842fabe75f8/conversions/06afd705-1a89-46ee-bbb8-6dfa49a32fda-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72059d31-5d23-4dd2-a6fa-3842fabe75f8/conversions/06afd705-1a89-46ee-bbb8-6dfa49a32fda-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72059d31-5d23-4dd2-a6fa-3842fabe75f8/conversions/06afd705-1a89-46ee-bbb8-6dfa49a32fda-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток"

"Тут самое интересное, что это победа так называемых правых сил. Это считается победой потому, что две партии ("Конфедерация" Славомира Менцена и партия Гжегожа Брауна) получили вместе больше чем 20 % голосов. Это, если учесть предыдущие выборы, для "Конфедерации" это в 2,5 раза больше. Гжегож Браун самостоятельно еще не участвовал в выборах. И это, как говорят, самый большой сюрприз и самый большой успех. Это свидетельствует о том, что этот диполь, который длится в Польше уже 20 лет, реально уходит с политического боя. Мне кажется, что через два года в парламентских выборах правые силы сыграют существенную роль", - поделился мнением Александр Яцек.

Отдельно надо сказать, кто такие Славомир Менцен и Гжегож Браун.

Славомир Менцен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/669f1264-387c-4dc1-bd42-778d05700997/conversions/ac054023-2561-4e0f-b291-0c8f999e7f31-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/669f1264-387c-4dc1-bd42-778d05700997/conversions/ac054023-2561-4e0f-b291-0c8f999e7f31-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/669f1264-387c-4dc1-bd42-778d05700997/conversions/ac054023-2561-4e0f-b291-0c8f999e7f31-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/669f1264-387c-4dc1-bd42-778d05700997/conversions/ac054023-2561-4e0f-b291-0c8f999e7f31-xl-___webp_1920.webp 1920w Славомир Менцен

Менцен выступал за ограничение полномочий Евросоюза и против украинизации Польши. Его считают крайним националистом, как минимум, за украинский вопрос. Его тезисы приблизительно такие:

Бандера не герой, а преступник. Проблемы Украины - это проблемы Украины, а не Польши и ее населения.

Именно за это он и пользуется большой популярностью среди молодых поляков.

Гжегож Браун - это хардкор среди крайне правых. В разгар предвыборной кампании Браун топтался по флагу Евросоюза и сжигал его. В преддверии выборов такой не просто эмоциональный порыв, а демонстрация определенных запросов польского общества и выход Брауна в политический мейнстрим, сегодня дает все шансы его партии оказаться в парламенте году так в 2027-м.

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Мачей Вишневский добавил, что Польша немножко коричневеет в том смысле, что люди не находят ответов на вопросы миграции, войны, неопределенного завтрашнего дня в таких правящих сейчас структурах, как "Гражданская платформа" и "Право и справедливость". В таком случае жителям Польши приходится свои надежды возлагать на крайне правых. "Конечно, это плохо свидетельствует о наших избирателях, потому что они не читают и не смотрят историю", - сказал он.

Текущие выборы показали, что общество и власть в Польше живут в разной системе координат, а 30 лет правления с заменой шила на мыло туда и обратно подорвали доверие польского общества к системе власти вообще. В целом можно даже сказать, что поляки живут без права выбора. Явка на голосовании составила всего 60 %. И в этих 60 % только половина поддерживает курс правящих элит. Если быть точнее, то треть страны до этапа поделена ровно пополам с учетом передела власти между президентом и премьером.

Юрий Воскресенский, политолог:

"Уровень жизни простых поляков будет падать, а их разочарование так называемой политической элитой продолжит возрастать, как это происходит во Франции, Германии, Великобритании, Австрии. К чему это может привести, предупреждалось много раз. Игнорирование воли избирателей приведет к радикализации общества, в данном случае польского общества. Люди просто возьмутся за вилы".

Уже 1 июня в Польше пройдет второй тур выборов президента. На финишной прямой находятся два кандидата с достаточно низким уровнем поддержки. Победа окажется лишь за тем, кто переманит к себе голоса правых и крайне правых. Но это пока, ведь сейчас в Польше весьма беспокойно бурлит общество, которое загнано в угол. Но это тоже до поры до времени.