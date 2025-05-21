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Польша коричневеет, или Почему игнорирование воли избирателей приведет к радикализации общества
Второму туру президентских выборов в Польше быть. Ожидаемо, что в лидеры вышли представители партий PiS ("Право и справедливость") и "Гражданской платформы".
А это значит только одно - политическая картина не меняется. Как с 1990-х годов делили и сменяли друг друга у горнила власти без перемен, так все и продолжается. Однако если всех так называемых ультраправых кандидатов объединить в единую силу или в одного кандидата, то он составит не просто серьезную конкуренцию коалициям Дональда Туска и Ярослава Качиньского, а по рейтингам разорвет каждого по отдельности или вместе взятых.
В Польше уже обозначили кризис власти как системный. Страна коричневеет, констатируют СМИ и аналитики, напоминая исход коричневых настроений политической чумы 20 века.
18 мая в Польше прошел первый тур президентских выборов. С точки зрения мировой политики, то прошел достаточно местечково. Да, были нарушения, но можно предположить, что повестку перебила Румыния. Хотя скорее эти выборы просто должны были пройти без лишнего внимания мировой и самой польской общественности. Результаты первого тура президентских выборов выглядят так:
Рафал Тшасковский (представитель правящей партии "Гражданская платформа") набрал 31 %. А Кароль Тадеуш Навроцкий (представитель "Права и справедливости") получил 29,5 %.
Во втором туре ожидаемо произойдет борьба между этими двумя кандидатами. Разрыв минимальный и вполне может быть списан на статистическую погрешность. А это говорит о том, что ни в одной, ни в другой партии поляки сегодня не видят национальную силу, способную решать их внутренние проблемы.
Мачей Вишневский:
"Люди просто устали от той структуры политического класса, которая правит в Польше с 1990 года. Они устали, что власть плавно переходит между PiS и "Гражданской платформой". И потом представители этих партий меняются через некоторое время. И опять один из них начинает править и формировать правительство".
Но более интересно то, куда же ушли оставшиеся голоса, ведь 20 % из них категорически являются евроскептиками. Именно эти голоса во втором туре выборов станут определяющими.
"Тут самое интересное, что это победа так называемых правых сил. Это считается победой потому, что две партии ("Конфедерация" Славомира Менцена и партия Гжегожа Брауна) получили вместе больше чем 20 % голосов. Это, если учесть предыдущие выборы, для "Конфедерации" это в 2,5 раза больше. Гжегож Браун самостоятельно еще не участвовал в выборах. И это, как говорят, самый большой сюрприз и самый большой успех. Это свидетельствует о том, что этот диполь, который длится в Польше уже 20 лет, реально уходит с политического боя. Мне кажется, что через два года в парламентских выборах правые силы сыграют существенную роль", - поделился мнением Александр Яцек.
Отдельно надо сказать, кто такие Славомир Менцен и Гжегож Браун.
Менцен выступал за ограничение полномочий Евросоюза и против украинизации Польши. Его считают крайним националистом, как минимум, за украинский вопрос. Его тезисы приблизительно такие:
- Бандера не герой, а преступник.
- Проблемы Украины - это проблемы Украины, а не Польши и ее населения.
Именно за это он и пользуется большой популярностью среди молодых поляков.
Гжегож Браун - это хардкор среди крайне правых. В разгар предвыборной кампании Браун топтался по флагу Евросоюза и сжигал его. В преддверии выборов такой не просто эмоциональный порыв, а демонстрация определенных запросов польского общества и выход Брауна в политический мейнстрим, сегодня дает все шансы его партии оказаться в парламенте году так в 2027-м.
Мачей Вишневский добавил, что Польша немножко коричневеет в том смысле, что люди не находят ответов на вопросы миграции, войны, неопределенного завтрашнего дня в таких правящих сейчас структурах, как "Гражданская платформа" и "Право и справедливость". В таком случае жителям Польши приходится свои надежды возлагать на крайне правых. "Конечно, это плохо свидетельствует о наших избирателях, потому что они не читают и не смотрят историю", - сказал он.
Юрий Воскресенский, политолог:
"Уровень жизни простых поляков будет падать, а их разочарование так называемой политической элитой продолжит возрастать, как это происходит во Франции, Германии, Великобритании, Австрии. К чему это может привести, предупреждалось много раз. Игнорирование воли избирателей приведет к радикализации общества, в данном случае польского общества. Люди просто возьмутся за вилы".
Уже 1 июня в Польше пройдет второй тур выборов президента. На финишной прямой находятся два кандидата с достаточно низким уровнем поддержки. Победа окажется лишь за тем, кто переманит к себе голоса правых и крайне правых. Но это пока, ведь сейчас в Польше весьма беспокойно бурлит общество, которое загнано в угол. Но это тоже до поры до времени.
Готовы ли лидеры президентской гонки предложить реальные решения для будущего Польши. Почему в стране страсти только накаляются. Почему люди не хотят посещать выборы президента. Об этом и не только смотрите в проекте "Катюшин расчет".