Соглашение между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом без участия Европы станет кошмаром для европейских лидеров, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

"Худший кошмар французского президента, как и многих его коллег - это российско-американское соглашение, заключенное за спиной украинцев и европейцев", - говорится в публикации.

В статье отмечается, что если Европа хочет места за столом переговоров, она должна что-то предложить, чтобы ее интересы учитывались.

Вместе с тем, Европа считает, что надежные гарантии безопасности для Киева - это ключ к соглашению, пишет FT.

Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта в Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта в Украине, но не уточнил, на каких условиях.

На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.