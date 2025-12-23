Киев начал подготовку к выборам

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке законопроекта о выборах. Она будет состоять из представителей всех парламентских партий и групп, а также ЦИК.

Пока о дате выборов не сообщается. Спикер заявил, что процедура требует урегулирования множества сложных юридических и технических аспектов. В частности, как организовать голосование для находящихся в зоне боевых действий, а также для миллионов украинцев, уехавших за границу. Кроме того, предстоит решить вопросы с привлечением международных наблюдателей.