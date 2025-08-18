3.71 BYN
Киев не примет сделку, включающую территориальные уступки России
Автор:Редакция news.by
Киев не примет никаких сделок, которые включают территориальные уступки РФ, и настаивает на прекращении огня, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Financial Times.
"Согласно документу, Украина не примет никаких сделок, включающих территориальные уступки России, и настаивает на прекращении огня как первом шаге к полному мирному соглашению", - пишет издание.
По данным газеты, Киев также настаивает на том, чтобы Россия выплатила компенсацию от конфликта, которая, как утверждается, может быть потенциально покрыта за счет замороженных российских активов.