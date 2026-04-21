3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Киев опроверг заявления экс-министра Кулебы об угрозе со стороны Беларуси
Скандальные и даже провокационные заявления экс-министра иностранных дел Украины Алексея Кулебы совершенно безосновательны. Госпогранслужба этой страны заявила, что нет никаких признаков того, что Беларусь стягивает к своим южным границам армию или военную технику: соответственно, нет оснований полагать, что страна чем-то угрожает северным областям Украины.
Между тем, Кулеба накануне утверждал, что Беларусь готовится открыть против его страны "второй фронт".
А вот у Беларуси опасаться есть все основания: стало известно, что в новом бюджете ЕС предполагается десятикратное увеличение расходов на оборону - в 2028-2030 годах такие траты составят 131 млрд евро.
Между тем, например, в 2026 году на оружие и армию ЕС направил только 13 млрд. И это лишь совместные общеевропейские расходы: надо помнить, что все страны-соседки Беларуси если не в текущем, то в 2027 году увеличат расходы на оборону до 5 % ВВП. Любое ружье, сколь бы мирным оно не выглядело, покуда висит на стене, буквально обречено когда-либо выстрелить.