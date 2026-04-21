Скандальные и даже провокационные заявления экс-министра иностранных дел Украины Алексея Кулебы совершенно безосновательны. Госпогранслужба этой страны заявила, что нет никаких признаков того, что Беларусь стягивает к своим южным границам армию или военную технику: соответственно, нет оснований полагать, что страна чем-то угрожает северным областям Украины.

Между тем, Кулеба накануне утверждал, что Беларусь готовится открыть против его страны "второй фронт".

А вот у Беларуси опасаться есть все основания: стало известно, что в новом бюджете ЕС предполагается десятикратное увеличение расходов на оборону - в 2028-2030 годах такие траты составят 131 млрд евро.