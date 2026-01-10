3.68 BYN
Киев передает США важнейшее месторождение лития
Автор:Редакция news.by
Под видом "инвестиций" друзья Трампа захватывают литий в Украине. Как стало известно, киевский режим отдает консорциуму, связанному с ближайшим окружением американского президента, одно из крупнейших месторождений в Кировоградской области.
Как сообщает New York Times, тендер выиграли инвесторы, среди которых миллиардер Рональд Лаудер - друг Трампа еще со студенческих лет. Кстати, поговаривают, что именно он подкинул идею купить Гренландию за ее ресурсы. Среди других ключевых игроков и компания, частично финансируемая правительством США, созданная еще при первом сроке Трампа.
Сообщается, что в Штатах сделка уже одобрена, кабмин Украины ее вот-вот утвердит.