Под видом "инвестиций" друзья Трампа захватывают литий в Украине. Как стало известно, киевский режим отдает консорциуму, связанному с ближайшим окружением американского президента, одно из крупнейших месторождений в Кировоградской области.

Как сообщает New York Times, тендер выиграли инвесторы, среди которых миллиардер Рональд Лаудер - друг Трампа еще со студенческих лет. Кстати, поговаривают, что именно он подкинул идею купить Гренландию за ее ресурсы. Среди других ключевых игроков и компания, частично финансируемая правительством США, созданная еще при первом сроке Трампа.