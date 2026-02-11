Киев пытается опровергнуть факт подготовки к выборам

Ранее Financial Times сообщало, что Трамп обозначил Украине дедлайн по проведению выборов - до 15 мая. По планам США, к этой дате уже должны пройти и президентские, и парламентские выборы, а также референдум по мирному соглашению, иначе Киев будет лишен гарантий безопасности.