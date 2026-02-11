3.72 BYN
Киев пытается опровергнуть факт подготовки к выборам
Автор:Редакция news.by
Киев опроверг сообщение о планах проведения выборов в Украине.
Ранее Financial Times сообщало, что Трамп обозначил Украине дедлайн по проведению выборов - до 15 мая. По планам США, к этой дате уже должны пройти и президентские, и парламентские выборы, а также референдум по мирному соглашению, иначе Киев будет лишен гарантий безопасности.
Также сообщалось, что по итогам переговоров в Абу-Даби, Украина и США ставили целью завершить украинский конфликт в марте этого года, а к маю уже провести голосование.