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Киев впервые ударил вглубь России британскими ракетами Storm Shadow - СМИ

Агентство Bloomberg утверждает, что Киев впервые ударил вглубь России британскими ракетами Storm Shadow. В Москве эту информацию пока не прокомментировали.

При этом агентство ТАСС накануне сообщило, что силы российских ПВО сбили две украинские ракеты в Курской области, а в силовых структурах России заявили, что ракеты ATACMS, сбитые во вторник над Брянской областью, были запущены с кочующей установки HIMARS, которая постоянно меняет огневую позицию.

Администрация Байдена затягивает конфликт в Украине

Администрация Байдена пытается запрыгнуть в последний вагон и поставить как можно больше оружия Киеву. Как заверил глава Пентагона, уже сегодня Вашингтон объявит о новом пакете помощи Украине на сумму 275 млн долларов.

Местные СМИ уточняют, что в него войдут средства ПВО, в том числе ракетные системы HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые боеприпасы, а также другое оборудование и запчасти.

При этом оружие намереваются предоставить в рамках президентских полномочий завершающего свой срок Байдена. Такая схема позволит Пентагону быстро осуществить передачу из собственных запасов.

Фото: © AP Photo / Lewis Joly

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