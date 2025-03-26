"Киев зачищает информпространство" - Захарова высказалась об убийстве российских журналистов в ЛНР

пресса, сми, МИД России, журналисты, убийство журналистов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee4d0454-f136-4580-b6f8-040b00d7d1c6/conversions/e69c3a81-ca6c-4cd0-9129-5dca8fbeccf1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee4d0454-f136-4580-b6f8-040b00d7d1c6/conversions/e69c3a81-ca6c-4cd0-9129-5dca8fbeccf1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee4d0454-f136-4580-b6f8-040b00d7d1c6/conversions/e69c3a81-ca6c-4cd0-9129-5dca8fbeccf1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee4d0454-f136-4580-b6f8-040b00d7d1c6/conversions/e69c3a81-ca6c-4cd0-9129-5dca8fbeccf1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Убийство российских журналистов в ЛНР является частью системной и планомерной деятельности Киева по зачистке информационного пространства. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Для киевского режима, конечно, журналисты стали целью, мишенью. На них просто объявлена охота. Это очевидно. Это не просто атака, которая нужна была, допустим, как и другие атаки, совершенные в эти дни в связи с контактами и переговорным процессом в Эр-Рияде, - это системная планомерная "работа", которую осуществляет киевский режим по зачистке информационного пространства", - сказала она.

Мария Захарова добавила, что ранее при других президентах Украины киевские власти зачищали информационное пространство цензурой, закрытием СМИ, выдавливанием неугодных, а затем они плавно пришли к силовым методам, поощрению убийств, нерасследованию убийств, силовому захвату журналистов, нападению на редакции, а затем к непосредственно убийствам, осуществляющимся уже под эгидой киевского режима.

Напомним, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР.