Масштабы украинской коррупции впечатляют. Financial Times сообщает подробности трагикомичной истории.

Скромный оружейный магазин из города Тусон, что в штате Аризона, заключил контракт с ВСУ на сумму миллиард долларов. Прежде эта компания не продавала ничего серьезнее винтовок. Понятное дело, Украина не получила из Тусона ни единого патрона, хотя 17 млн долларов аванса в оружейный магазин перевели.

В последние несколько дней подобных историй в западных СМИ опубликовано много. Вот еще. В Киеве объявили о запуске в производство ракет "Фламинго", которые поражают цели на расстоянии 2 тыс. км.