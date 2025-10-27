3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Киев заключил контракт на 1 млрд долларов с оружейным магазином в Аризоне и ничего не получил
Масштабы украинской коррупции впечатляют. Financial Times сообщает подробности трагикомичной истории.
Скромный оружейный магазин из города Тусон, что в штате Аризона, заключил контракт с ВСУ на сумму миллиард долларов. Прежде эта компания не продавала ничего серьезнее винтовок. Понятное дело, Украина не получила из Тусона ни единого патрона, хотя 17 млн долларов аванса в оружейный магазин перевели.
В последние несколько дней подобных историй в западных СМИ опубликовано много. Вот еще. В Киеве объявили о запуске в производство ракет "Фламинго", которые поражают цели на расстоянии 2 тыс. км.
Однако накануне появилось сообщение, что поставки ракет в армию откладываются по техническим причинам. Выяснилось, что производитель "Фламинго" раньше занимался подбором локаций для киносъемок и, понятное дело, сотрудничал с Зеленским. На разработку "Фламинго" потрачены десятки, если не сотни миллионов долларов, но этих денег теперь не найти.