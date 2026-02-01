Киевляне заблокировали Харьковское шоссе в знак протеста против отключения электроэнергии

Народное терпение в Киеве лопнуло. Из-за длительных отключений света жители украинской столицы перекрыли Харьковское шоссе - одну из главных магистралей столицы. По данным местных СМИ, на месте быстро образовалась пробка. Водители сигналили, а пешеходы спорили с теми, кто пытается объехать затор.

1 февраля мэр Киева Кличко сообщил, что без света остается порядка тысячи жилых домов, и это только в столице. В целом же накануне масштабный сбой в энергосистеме Украины привел к обесточиванию сразу семи областей страны.