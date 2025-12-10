В центре литовской столицы развернулась громкая акция: водители оставленных фур, уставшие считать убытки, пытаются достучаться, а точнее сказать - "додудеться" до властей.

Но вместо решений - любимая литовская забава: пауза на неопределенность и политический театр с пустыми репликами. Страна гордо "самоизолировалась", объявив охоту на чужое мнение.

Проблемы, конечно, проще замалчивать - только вот гудки дальнобойщиков перекрывают любую цензуру. Водители предупреждают: если власти продолжат играть в молчанку, следующая "партия" будет громче и масштабнее.

Вильнюс сегодня гудит так, что слышно даже тем, кто привык закрывать окна и уши от реальности. Центр литовской столицы превратился в оркестр из сотни грузовиков, чьи клаксоны звучат громче любых парламентских речей. Дальнобойщики, уставшие от пустых заявлений и бездействия со стороны властей, решили напомнить: бизнес не хоронят тихо, под шепот бюрократов, а сопровождают громким сигналом отчаяния. Акцию разрешили для ста грузовиков. Но водителей - в разы больше.

Убытки литовских перевозчиков уже преодолели отметки в сотню миллионов евро. Потери продолжают расти, а вместе с ними - и отчаяние. Власти отказываются действовать в правовом поле и компенсировать ущерб. Дальнобойщики предупреждают: готовы к более массовым и активным протестам.

"Я приехал поддержать все эти компании перевозчиков. Я призываю наше правительство снять корону с головы, создать рабочую группу и начать переговоры с Лукашенко", - сказал водитель.

По данным перевозчиков, в Беларуси застряли 4 тыс. тягачей и прицепов с литовской регистрацией. Для местных властей - это сухая цифра в отчете. Но для пострадавших - это 4 тыс. напоминаний о том, что решения официальным Вильнюсом принимаются не ради экономики и благосостояния граждан, а ради политической показухи.

"И начинают там мышковаться, из-под ковра или плинтуса высовывают голову: "Отдайте нам эти автомобили! Пожалуйста, берите. Но верните нам 17 или 20 автомобилей, которые вы украли. Пожарные автомобили, которые поставляли в Зимбабве. Нормализуйте работу нашего санатория, где мы лечили чернобыльских детей. Они у детей отобрали фактически санаторий, и верните нам деньги за то, что мы там строили порт. Поэтому не надо на дурницу тут кричать гвалтом и шуметь, не надо привлекать тут американцев, еще россиян или украинцев. Этот номер не пройдет", - сказал Александр Лукашенко.

Литовский режим уже давно претендует на звание главного европейского поставщика политического абсурда. То фуры из Беларуси требуют вернуть через Еврокомиссию, то свою же контрабанду на воздушных шарах предлагают решать на уровне ЕС. Напомним, вне процедуры и сроков, предусмотренных действующими международными договорами - Вильнюс в одностороннем порядке без оснований закрыл границу с нашей страной. Это как поставить шлагбаум посреди пустой дороги и гордо объявить: "Мы защитили страну". Защитили от чего? От контрактов, от рабочих мест, от налогов?

Латвийский блогер и политический аналитик Соломон Бернштейн считает, что единственным возможным способом договориться является диалог. Одностороннее закрытие диалогового окна - это достаточно детская позиция. По его словам, Александр Лукашенко предлагает садиться за стол и договариваться и этим подтверждает свою политическую зрелость и прагматизм. Худой мир, он лучше, чем добрая склока.

Блогер уверен, что на другой стороне пытаются юлить и хитрить, готовы в любой момент переобуться и сменить свою позицию на более выгодную. "Таким людям, конечно, достаточно тяжело находиться на одной переговорной площадке с Александром Лукашенко, потому что их позиция слабая", - подчеркнул политический аналитик.

Литовская политическая афера - это не просто история о закрытой границе. Это урок о том, как односторонние решения могут обернуться многомиллионными убытками, потерей доверия и человеческими трагедиями. И если Вильнюс действительно хочет справедливости, то ему стоит начать с зеркала. Но здесь начинается самое абсурдное. Литовская пропаганда спешит переквалифицировать протесты.

Местечковые СМИ делятся удивительными "инсайдами". Оказывается, перевозчики якобы сигналят вовсе не из-за перекрытой границы, не из-за похороненного транзита, не из-за отказа их властей компенсировать убытки. Нет, они протестуют против "ситуации в Беларуси". То есть водители, потерявшие миллионы, компании, оказавшиеся на грани банкротства, люди, чьи грузовики застряли на стоянках - все они - вдруг вышли на улицы исключительно ради того, чтобы выразить недовольство соседней страной. Этакий "антикризис" можно смело заносить в учебники по политической софистике. Впрочем, в ЕС рядах уже давно превратили свою свободу слова в удобный лозунг, за которым скрывается цензура, давление и двойные стандарты.

Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности:

"Европейский союз - это сама суть свободы. Поэтому любая критика, касающаяся свобод здесь, должна быть направлена в другую сторону".

Кая Каллас может сколько угодно причитать, но факты говорят обратное: свобода слова там давно стала инструментом политической селекции. Угодным - микрофон, остальным - кляп. Литва начала блокировать российские и белорусские телеканалы еще в 2022-м. Позже взялись за ютуб-каналы и сайты. В общем в Литве безапелляционно давят не только своих бизнесменов, но и свободу слова.