Второй укос трав стартовал на Гродненщине: почему важно строго соблюдать агротехнологии

В Гродненском регионе, как и по всей стране, продолжается одна из важнейших сельскохозяйственных кампаний сезона - заготовка кормов. Первый укос трав уже завершен. На поля вышла техника второго укоса. От качества и объема заготовленных кормов напрямую зависит работа животноводческой отрасли и получение большого количества молока.

В хозяйствах Гродненского района второй укос трав только стартовал. Техника работает в полях практически без остановок. Аграрии убирают люцерну. Высокобелковая культура составляет основу кормов, из которой получается качественный и питательный сенаж.

Для механизатора СПК "Гродненский" Виталия Бойправа эта зеленая жатва уже одиннадцатая. Пока позволяет погода, работа в поле продолжается с самого утра до вечера.

механизатор СПК "Гродненский" Виталий Бойправа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4b44427-c604-405a-808e-a2c9f3d17f96/conversions/94333ed8-e132-4d3b-bd27-f1fc7fba4f3a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4b44427-c604-405a-808e-a2c9f3d17f96/conversions/94333ed8-e132-4d3b-bd27-f1fc7fba4f3a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4b44427-c604-405a-808e-a2c9f3d17f96/conversions/94333ed8-e132-4d3b-bd27-f1fc7fba4f3a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4b44427-c604-405a-808e-a2c9f3d17f96/conversions/94333ed8-e132-4d3b-bd27-f1fc7fba4f3a-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Погодные условия помогают убирать вовремя, стараемся быстрее заложить сенаж, чтобы молока было в доставке", - рассказывает Виталий Бойправ.

Более половины сенажных кормов в хозяйстве уже заготовлено. Акцент во время второго укоса - на строгое соблюдение агротехнологий. Люцерну скашивают в фазе бутонизации, когда содержание протеина максимальное. После подвяливания массу измельчают, закладывают в траншеи и герметично укрывают.

Юрий Величко, главный агроном СПК "Гродненский" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/925e5e32-c171-4e80-a7e3-ddf672becdba/conversions/d6737656-c768-4467-b84e-d1195b29cff9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/925e5e32-c171-4e80-a7e3-ddf672becdba/conversions/d6737656-c768-4467-b84e-d1195b29cff9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/925e5e32-c171-4e80-a7e3-ddf672becdba/conversions/d6737656-c768-4467-b84e-d1195b29cff9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/925e5e32-c171-4e80-a7e3-ddf672becdba/conversions/d6737656-c768-4467-b84e-d1195b29cff9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Величко, главный агроном СПК "Гродненский":

"Погода в этом году поспособствовала нарастанию хорошей массы травы. Траншеи закладываем по ботаническому составу: люцерну - отдельно, злаковые травы - отдельно. Основной момент - заготовить качественные корма. На поле работают 2 современных кормоуборочных комбайна. Так как бобовые культуры трудносилосуемые, используем биологический консервант".

В соседнем СПК имени Деньщикова второй укос также идет активно. Благодаря ему рассчитывают заложить основу кормовой базы, а значит - обеспечить животных полноценным рационом.

Дмитрий Шинтарь, главный агроном СПК имени Деньщикова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d30a48a5-c302-424a-bc8b-df35b811d74c/conversions/1752eb92-124f-4543-b9fd-55a0ce33bfb0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d30a48a5-c302-424a-bc8b-df35b811d74c/conversions/1752eb92-124f-4543-b9fd-55a0ce33bfb0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d30a48a5-c302-424a-bc8b-df35b811d74c/conversions/1752eb92-124f-4543-b9fd-55a0ce33bfb0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d30a48a5-c302-424a-bc8b-df35b811d74c/conversions/1752eb92-124f-4543-b9fd-55a0ce33bfb0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Шинтарь, главный агроном СПК имени Деньщикова:

"Приступили к уборке второго укоса многолетних трав. В хозяйстве 2100 гектаров, из них люцерны - чуть более 1000 гектаров. План заготовки в хозяйстве - 30 тыс. тонн сенажа, с первого укоса заложили 20 тыс. тонн. План второго и третьего укосов должны закрыть".

Во время первого укоса сельхозпредприятия Гродненского района убрали более 25 тыс. гектаров трав, заготовили свыше 40 тыс. тонн зеленой массы. Объем вдвое больше прошлогоднего. Соблюдение всех нюансов, консервации кормов - инвестиция, в том числе и в большое молоко.

Второй укос трав только стартовал news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eafb4676-c206-49ae-8efc-fa15e82f1de0/conversions/30a04ec5-cf33-480c-852d-012e25829504-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eafb4676-c206-49ae-8efc-fa15e82f1de0/conversions/30a04ec5-cf33-480c-852d-012e25829504-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eafb4676-c206-49ae-8efc-fa15e82f1de0/conversions/30a04ec5-cf33-480c-852d-012e25829504-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eafb4676-c206-49ae-8efc-fa15e82f1de0/conversions/30a04ec5-cf33-480c-852d-012e25829504-xl-___webp_1920.webp 1920w Второй укос трав только стартовал