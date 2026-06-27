Дань памяти блокадному Ленинграду: участники "Поезда Памяти" почтили героев на Пискаревском кладбище

Молодежный проект Союзного государства "Поезд Памяти" остановился в Санкт-Петербурге. В летописи Великой Отечественной войны этот город стал одной из самых трагичных страниц советского народа.

Участники проекта возложили цветы на Пискаревском кладбище. Здесь захоронено больше 400 тыс. мирных жителей и 70 тыс. военнослужащих, которые боролись за освобождение Ленинграда.

Те события были страшными, и город Ленинград был стратегически важным объектом для фашистских захватчиков, поскольку это крупный промышленный объект, крупный транспортный узел, и поэтому Гитлер мечтал уничтожить этот город и стереть его с лица земли.

Немецкие войска держали и морили голодом все население для того, чтобы город сдался как можно быстрее. Однако мы знаем, что не сдались ни театры, ни библиотеки. Писалась музыка, работало радио. И ленинградцы не сдавались до самого последнего дня. Среди участников "Поезда Памяти" есть немало историй, связанных с блокадным Ленинградом. Некоторыми из них поделились с нами ребята.

Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, координатор проекта "Поезд Памяти" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b126e384-bd3f-4bb3-b644-cc641c9dbd84/conversions/a3d4392b-0a47-4a7d-acf7-5a5128945077-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b126e384-bd3f-4bb3-b644-cc641c9dbd84/conversions/a3d4392b-0a47-4a7d-acf7-5a5128945077-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b126e384-bd3f-4bb3-b644-cc641c9dbd84/conversions/a3d4392b-0a47-4a7d-acf7-5a5128945077-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b126e384-bd3f-4bb3-b644-cc641c9dbd84/conversions/a3d4392b-0a47-4a7d-acf7-5a5128945077-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, координатор проекта "Поезд Памяти":

"Эта точка является очень важным эмоциональным объектом, который каждый раз буквально заставляет ребят задуматься о том, а что же сделали мы для того, чтобы уберечь память? Что же сделали мы для того, чтобы не допустить того, чтобы это могло произойти вновь? И надежным ответом является уважение к тем павшим на этом ратном поле, к тем павшим в других странах. В концепции комплекса ведь не упоминается количество национальностей и стран. Для фашизма не было разницы. Они уничтожали всех, кто был против".

В этом месте трудно подбирать слова - хочется говорить шепотом, просто для того, чтобы отдать дань памяти тем, кто сложил головы и не покорился врагу. "Никто не забыт, и ничто не забыто" - эти строки выгравированы здесь, для того чтобы мы действительно помнили о событиях тех страшных лет.

В освобождении Ленинграда принимал участие и наш земляк, уроженец Могилевщины. Его именем названа одна из улиц города Минска и одна из улиц Санкт-Петербурга. Это Феодосий Смолячков. Он погиб при освобождении Ленинграда от немецкой пули в 1942 году. Его подвиг не забыт и в Санкт-Петербурге.