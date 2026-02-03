"Коктейли" из пестицидов обнаружены в европейских яблоках

В яблоках по всей Европе обнаружили опасные токсичные вещества. Эксперты организации PAN Europe обнаружили несколько видов пестицидов в 85 % образцов.

Фрукты были куплены в популярных магазинах в 13 странах. Наибольшее количество химикатов нашли в яблоках, выращенных в Польше, Франции и Италии. Причем результаты показали систематическое заражение плодов целыми "коктейлями" из пестицидов. В 71 % случаев были выявлены особо опасные вещества, которые ЕС планирует в скором времени запретить. Две трети проверенных яблок содержали как минимум один устойчивый пестицид, а треть - нейротоксические химикаты.